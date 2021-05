Kantonsrat Krienser fürchten sich vor Lastwagen nach Sanierung der Strasse durchs Ränggloch Das Luzerner Kantonsparlament gibt grünes Licht für die 53 Millionen Franken teure Sanierung der Strasse durchs Ränggloch. Krienser Kantonsräte warnen vor Mehrverkehr durch ihre Stadt nach dem Ausbau der Strasse.

Die Kantonsstrasse zwischen Kriens und Luzern im Abschnitt Ränggloch befindet sich in einem schlechten Zustand. Sie ist auch schmal, hat keinen Veloweg und ist von Erdrutschen und Steinschlag bedroht. Ausserdem ist der Knoten Horüti wegen seiner ungewöhnlichen Form gefährlich, was immer wieder zu Unfällen führt. Die Regierung plant deshalb den Ausbau des 2,15 Kilometer langen Strassenstücks auf eine Breite von sieben Metern und einen durchgehenden Velo- und Fussweg von drei Meter Breite. Die Kosten belaufen sich auf 53 Millionen Franken.

Heutiger Zustand Nach dem Umbau Kanton Luzern

Der Knoten heute Geplanter Kreisel Kanton Luzern

Diese Pläne der Regierung stiessen am Montag im Kantonsrat auf Zustimmung. Entsprechend klar fiel mit 109 zu 2 Stimmen das Ja zum Kredit aus. Aufgrund der Höhe des Betrags ist die Zustimmung des Stimmvolks nötig. Baubeginn ist demnach frühestens im kommenden Jahr. 2023 und 2024 kommt es zu einer 18 Monate dauernden Totalsperrung, dies wegen der Realisierung einer rund 160 Meter langen Brücke und deren Stützmauern.

Kriens hat schon Probleme – und es werden noch mehr

Sämtliche Rednerinnen und Redner zeigten sich vom Sanierungsbedarf des Strassenstücks genauso überzeugt wie die Regierung. Bedenken wurden denn auch nur in homöopathischen Dosen geäussert, etwa von Arzt Räto Camenisch. Der Krienser SVP-Politiker glaubt, der Ausbau der Strasse werde zu einer Zunahme des Schwerverkehrs durch Kriens führen.

Das Gleiche befürchtet Christine Kaufmann-Wolf, CVP-Parlamentarierin und Stadtpräsidentin von Kriens. «Wir haben Angst, dass die grossen und schweren Lastwagen nachher durch Kriens fahren. Dabei haben wir jetzt schon grosse Verkehrsprobleme.» Diese Angst sei berechtigt, fand ihr Fraktionskollege Daniel Gasser aus Ebikon. Andras Özvegyi (GLP, Luzern) sieht das gleich und empfahl der Regierung, auf eine Umprogrammierung der Navigationskarten hinzuwirken. Ein Rat, den der für das Projekt zuständige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter beherzigen will.

Weniger hielt der FDP-Regierungsrat von einem Begehren Hasan Candans. Der SP-Parlamentarier aus der Stadt Luzern stellte den Antrag, die Regierung solle während der Totalsperrung flankierende Massnahmen prüfen, so eine durchgehende Buslinie von Kriens-Obernau bis Malters via Luzern-Littau. Für Peter macht eine solche Linie während der Bauphase keinen Sinn, wohl aber nachher. Das fand auch Daniel Gasser, der die Realisierung des Anliegens als «unverhältnismässig» bezeichnete. Anders sah es der Malterser FDP-Kantonsrat Ruedi Amrein, der Candans Anliegen unterstützte. Allerdings erfolglos: Der Antrag wurde mit 70 zu 38 Stimmen abgelehnt.

Busse sollen bevorzugt werden

Dass flankierende Massnahmen nötig sind, steht allerdings auch für die Regierung ausser Frage. Verhindert werden soll ein Kollaps auf dem übrigen Strassennetz – etwa durch eine 270 Meter lange provisorische Busspur stadteinwärts auf der Luzernerstrasse in Littau auf dem Abschnitt Grenzhof-Rönnimoos. Auf der Rothenstrasse in Reussbühl beim Viscosisteg in Richtung Seetalplatz soll eine Lichtsignalanlage installiert werden. Sie wird so betrieben, dass der öffentliche Verkehr im folgenden Abschnitt nicht durch den Rückstau vor dem Seetalplatz blockiert wird.



Ausserdem soll der nicht ortsbezogene Verkehr gemäss Botschaft prioritär über die Autobahn gelenkt werden.