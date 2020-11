Raiffeisenbank in Aesch überfallen – Täter ist flüchtig Am Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Täter mit einem Messer bewaffnet die Raiffeisenbank in Aesch überfallen. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

(spe) Der Banküberfall hat am Donnerstag kurz nach 11.15 Uhr in Aesch stattgefunden. Ein unbekannter Mann hat die Raiffeisenbank überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Er verliess die Bank und flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt.

Fahndungsbild Luzerner Polizei

Verletzt wurde beim Überfall niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und der Täterschaft. Diese sei allenfalls mit einem hellen Personenwagen, Marke Porsche Cayenne, geflüchtet.



Der Unbekannte ist 30-40 Jahre alt und 165 bis 175 Zentimeter gross. Er trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze. Das Gesicht verdeckte er mit einem schwarzen Tuch, eventuell mit einer schwarzen Schutzmaske. Er trug einen rot-grauen Rucksack bei sich:

Fahndungsbild Luzerner Polizei

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Bank gemacht haben, Angaben zum Täter machen können oder ihn bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, unter 041 248 81 17 anzurufen.