Rain Kind mit Kickboard wird von Auto angefahren und verletzt sich leicht Am Dienstag ereignete sich auf der Dorfstrasse in Rain ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem 12-jährigen Mädchen, welches die Strasse überquerte.

Am Dienstag, 14. September 2021, kurz vor 17 Uhr überquerte ein 12-jähriges Mädchen in Rain die Dorfstrasse mit ihrem Kickboard auf dem dortigen Fussgängerstreifen. Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt, war gleichzeitig eine Autofahrerin auf der Gegenfahrbahn Richtung Eschenbach unterwegs.

Es kam zum Unfall: Dabei wurde das Kind vom Auto erfasst und zu Boden geworfen – es wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, schreibt die Luzerner Polizei weiter. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.