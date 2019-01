Rajah Marbach ist 31, hat Brustkrebs und will kein Mitleid

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, steigt für Frauen wie für Männer mit dem Alter an. So erkranken nur 123 von 100'000 Frauen zwischen 30 und 34 Jahren an Krebs, bei den 80- bis 84-Jährigen sind es 1556 von 100'000 Frauen. In den vier Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden sind gemäss Lustat Statistik Luzern im Durchschnitt der Jahre 2011 bis und mit 2015 jährlich 2355 Personen oder rund 0,5 Prozent der Bevölkerung neu an Krebs erkrankt.

Bei den Zentralschweizer Frauen ist Brustkrebs mit 31 Prozent aller Fälle die häufigste Krebsart, gefolgt von Tumoren im Dickdarm (10 Prozent), an der Haut (8) und der Lunge (7). Bei Männern kommt Lungenkrebs am häufigsten vor (20 Prozent), gefolgt von Prostata- (16) und Dickdarmkrebs (9). Krebsneuerkrankungen sind hier etwas seltener als in der Gesamtschweiz. (avd)