Rangliste So schnitten die Zentralschweizer Musiktalente am Jugendmusikwettbewerb im Südpol ab Die Schlusskonzerte des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs 2021 fanden am Sonntag im Kulturzentrum Südpol statt.

1000 Kinder und Jugendliche haben am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb 2021 teilgenommen. 366 von ihnen wurden mit einem 1. Preis ausgezeichnet und durften vergangene Woche ans nationale Finale im Luzerner Kulturzentrum Südpol. Dort spielten sie um eine Auszeichnung und um die Teilnahme am Schlusskonzert. Dieses fand am Sonntag – diesmal ohne Publikum – im Südpol statt.

Lyam Chenaux am Violoncello während seines Schlusskonzerts im Südpol. Bilder: Boris Bürgisser (Kriens, 9. Mai 2021)

Das sind die Resultate der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Zentralschweiz:

Kanton Luzern Haag, Raphael, Neuenkirch: Klarinette III-E, 1. Preis

Hug, Nick, Luzern: Klavier III-E, 1. Preis und Klavier III-S, 3. Preis

Ierone, Raisa, Luzern: Klassischer Gesang IV-C, 1. Preis

Becht, Nicolas, Luzern: Kornett I-S, 2. Preis

Guardiola Fortuny, Marc, Meggen: Viola IV-E, 2. Preis

Kionke, Jonathan, Luzern: Klassischer Gesang, IV-C, 2. Preis

Umiglia, Esteban, Sempach: Fagott IV-E, 2. Preis

Zumbühl, Elias, Neuenkirch: Oboe IV-E, 2. Preis

Kanton Zug Grünenfelder, Amélie, Zug: Violoncello III-E, 1. Preis mit Auszeichnung

Solodovska, Yeva, Unterägeri: Klavier I-E, 1. Preis mit Auszeichnung

Leblois, Lionel, Zug: Gitarre II-S, 1. Preis

Hodel, Leandra, Hagendorn: Klavier IV-E, 2. Preis

Merkulov, Nikita, Zug: Gitarre I-S, 2. Preis

Sabella, Vlada, Baar: Violine I-E, 2. Preis

Asche, Jonas, Baar: Gitarre II-S, 3. Preis

Leblois, Nicolas, Zug: Orgel II-S, 3. Preis

Schärli, Angelina, Hünenberg: Klassischer Gesang III-C, 3. Preis

Vijayananda, Somesh, Zug: Klavier IV-E, mit gutem Erfolg teilgenommen

Volynskiy, Kirill, Oberägeri: Klarinette IV-E, mit gutem Erfolg teilgenommen

Kanton Schwyz Bisig, Leonora, Lachen: Blockflöte I-S, 1. Preis

Scheiwiller, Fiorin, Siebnen: Horn II-S, 1. Preis

Stäubli, Yuma, Schindellegi: Viola IV-E, 1. Preis

Bisig, Fabienne, Galgenen: Querflöte IV-S, 2. Preis

Pöpplein, Laura, Lachen: Klavier II-S, 2. Preis

Kanton Uri Mebrahtu, Matthias, Altdorf: Gitarre II-S, 1. Preis

Mauerhofer, Joel, Altdorf: Klavier I-S, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen