Raserfahrt durch Ebikon – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Ebikon einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit massiv übersetzter Geschwindigkeit. Er konnte in der Zwischenzeit festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Raserfahrt beobachtet haben.