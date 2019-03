Raubüberfall auf Tankstellenshop in Kriens – Täter festgenommen Am 10. Februar 2019 hat ein maskierter und bewaffneter Mann einen Tankstellenshop in Kriens überfallen. Nun konnte der Täter durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden.

(pd/zim) Am Sonntag, 10. Februar 2019, kurz vor 19.30 Uhr, betrat ein maskierter und bewaffneter Mann einen Tankstellenshop an der Nidfeldstrasse in Kriens und forderte Geld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss Richtung Horwerstrasse.

Gestützt auf Ermittlungen konnte die Luzerner Polizei einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Der 20-jährige Schweizer gab zu, den Überfall begangen zu haben, wie die Luzener Polizei am Montag mitteilte. Als Motiv gab der Täter finanzielle Schwierigkeiten an.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.