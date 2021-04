Rechnung 2020 Erneut ein Millionen-Überschuss für die Gemeinde Meggen Wie bereits im Vorjahr kann Meggen für 2020 ein Plus präsentieren: 4,9 Millionen Franken sind es. Hauptgrund dafür sind Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen Personen und bei den Sondersteuern.

Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Minus von 4 Millionen Franken, herausgekommen ist nun ein Plus von 4,9 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von total 70,6 Millionen Franken. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren schliesst die Gemeinde Meggen ihre Rechnung deutlich besser ab als angenommen. Dies ist aber 2020 umso bemerkenswerter, da Meggen mit der erstmals wirksamen, neuen Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 besonders stark zur Kasse gebeten wird und der vom Kanton per Gesetz festgelegte Steuerfuss mit 0,89 Einheiten auf historisch tiefem Niveau ist.

Hauptgrund für das Millionen-Plus sind gemäss einer Medienmitteilung der Gemeinde Meggen vom Mittwochabend Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen Personen und bei den Sondersteuern - mit einem Plus gegenüber dem Budget von 6,4 Millionen Franken.

Auch die Lage macht's aus: Vermögende zieht's zum Wohnen nach Meggen. Bild: PD/Gemeinde Meggen

Die Bilanz weist eine Steigerung der Aktiven und Passiven von 146,9 auf 158 Millionen Franken aus. Dies bei den Aktiven hauptsächlich wegen der höheren Geldbestände im Finanzvermögen und den aktivierten Investitionen im Verwaltungsvermögen. Hauptgrund bei den Passiven sind laut der Mitteilung höhere Steuerguthaben und höhere Depotbestände für Grundstückgewinnsteuern. Das Investitionsvolumen lag 2020 bei 12,76 Millionen Franken. Gemeindeammann HansPeter Hürlimann (FDP) lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Nicht zum ersten Mal dürfen wir feststellen, dass sich der Megger Finanzhaushalt sehr solide präsentiert. Mit Ergebnissen, wie wir sie mit dem Abschluss 2020 präsentieren und basierend auf der vorausschauenden Ausgaben- und Investitionspolitik der letzten Jahre, werden wir uns den für unsere Gemeinde wichtigen Gestaltungsfreiraum erhalten können.»

Über die Rechnung 2020 befinden werden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Montag, 17. Mai um 20 Uhr, im Gemeindesaal. Für die Durchführung sind Corona-Schutzmassnahmen vorgesehen - weitere Informationen auf der Gemeinde-Website.