Rechnung des Kantons Luzern schliesst mit sattem Plus ab Die Staatsrechnung 2019 des Kantons weist einen Ertragsüberschuss von 64,1 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Minus von 23,6 Millionen Franken. Grund für die Abweichung sind ausserordentlich hohe Steuererträge.

Zum zweiten Mal in Folge weist der Kanton Luzern einen positiven Jahresabschluss auf. Bei einem Gesamtaufwand von rund 3,6 Milliarden konnte der Kanton 2019 ein Plus von 64,1 Millionen Franken verbuchen.

Der Ertragsüberschuss liegt somit im Bereich des Vorjahres, als ein Plus von 67,5 Millionen Franken resultierte. In den Jahren 2017 und 2016 erwirtschaftete der Kanton noch Verluste in zweistelliger Millionenhöhe (-37,7 Millionen bzw. -49,3 Millionen Franken)

Jahresabschlüsse Kanton Luzern in Millionen Franken 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jahr -50 0 50 100 64,1 64,1

Für 2019 war nach der Kantonsratsdebatte im Oktober 2018 ein Verlust von 23,6 Millionen Franken budgetiert worden. Jetzt ist also klar, dass sich der Kanton um rund 100 Millionen Franken verrechnet hat – im positiven Sinne, notabene.

Natürliche Personen zahlen mehr, Firmen weniger

Der Grund für die Diskrepanz liegt hauptsächlich bei den Steuererträgen. Diese fallen laut Medienmitteilung der Finanzdirektion «deutlich höher aus als budgetiert». Bei den natürlichen Personen belaufen sich die Einnahmen des Kantons auf 1,0184 Milliarden Franken – das sind genau 50 Millionen mehr, als budgetiert worden waren.

Anders sieht es bei den juristischen Personen, also bei den Firmen aus. Hier waren Einnahmen von 123,8 Millionen Franken veranschlagt, tatsächlich waren es dann aber 112,2 Millionen. «Die Steuererträge juristischer Personen sind volatil, da deren Geschäftsergebnisse im Gegensatz zu natürlichen Personen Schwankungen unterworfen sind», lässt sich Finanzdirektor Reto Wyss in der Medienmitteilung zitieren.

Verschuldung auf Tiefststand

Ein weiterer Grund für den positiven Abschluss ist die Gewinnausschüttung der Nationalbank an den Kanton Luzern in Höhe von 64 Millionen Franken. Budgetiert war die Hälfte.

Beachtlich ist zudem die mittlerweile tiefe Verschuldung des Kantons. Sie beträgt per Ende 2019 noch 85,8 Millionen Franken – die maximal zulässige Schuldengrenze liegt bei 584,8 Millionen Franken. Zum Vergleich: Zur Jahrtausendwende stand der Kanton Luzern noch mit rund 2,5 Milliarden Franken in der Kreide.

