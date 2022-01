Recycling 135'000 Tonnen Baumaterial landet jedes Jahr auf Deponien: So kann der Kanton Luzern sparen Nach jedem Hausabbruch oder jeder Strassensanierung bleibt alter Beton oder Asphalt übrig. Zwar werden im Kanton Luzern rund vier Fünftel des Materials wiederaufbereitet – aber es geht mehr, wie eine externe Studie zeigt.

Blick auf das Baufeld des neuen Kinderspitals und der Frauenklinik auf dem Gelände des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2021)

Die Dimensionen sind eindrücklich. Knapp 820'000 Tonnen altes Baumaterial fällt im Kanton Luzern jedes Jahr an, weil Häuser abgebrochen oder Strassen saniert werden. Dabei handelt es sich nur um mineralisches Material wie Beton und Asphalt. Rund 80 Prozent dieser Masse wird wiederverwertet. Bleibt ein Rest von rund 164'000 Tonnen, die auf Deponien landen. Davon werden rund 135'000 Tonnen auf Deponien im Kanton Luzern gelagert, was 325-mal dem Gewicht des Dampfschiffs Stadt Luzern entspricht.

Das Recycling-Potenzial ist also gross. Und: «Modellierungen zeigen, dass die Rückbaumaterialflüsse in den kommenden Jahren weiter zunehmen werden.» Zu diesem Schluss kommt ein Grundlagenbericht, den die Energie- und Ressourcen-Management GmbH aus Freienbach im Auftrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern angefertigt hat. Der Bericht dient als Basis für eine Vernehmlassungsbotschaft, die der Regierungsrat voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 veröffentlichen wird. Den Anstoss gab der Nottwiler GLP-Kantonsrat Markus Hess. Mit einem Postulat forderte er die Regierung auf, eine Recyclingbaustoff-Strategie zu prüfen. Den Vorstoss hat das Parlament vor zwei Jahren teilweise erheblich erklärt.

Ziel: Quote von 80 auf 90 Prozent erhöhen

Der unserer Zeitung vorliegende Grundlagenbericht skizziert nun diese Strategie – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Regierungsrat. Generell verursacht das Bauwesen den meisten Abfall im Kanton Luzern. Metalle, brennbare Bauabfälle und Altholz werden aber bereits fast vollständig entweder für eine erneute Verwendung wiederaufbereitet oder thermisch verwertet. Eine bessere Recyclingquote strebt der Kanton Luzern nun beim mineralischen Baumaterial an. So ist in der Klimastrategie als Ziel definiert, mehr auf treibhausgasreduzierte Baustoffe wie Recyclingbeton zu setzen. Ein weiteres Ziel ist es, die Recyclingquote von 80 auf 90 Prozent zu erhöhen.

Laut den Fachleuten sollen künftig noch drei Hauptkategorien von Baumaterial anfallen: Mischabbruch, Betonabbruch und Asphalt. In Mischabbruch sind Beton-, Naturstein- oder Backsteinteile enthalten. Die Aufbereitungsanlagen sollen künftig weitgehend auf die Produktion von Kiessanden verzichten. Dafür müssen die Anlagen zum Teil auf den neuesten Stand gebracht werden, um vor allem Mischabbruchgranulate herstellen zu können. Auch Standards zur Herstellung dieser Granulate werden empfohlen. Am wichtigsten ist gemäss dem Bericht aber, dass das Material schon auf der Baustelle richtig sortiert wird. «Die Entkernung und saubere Materialtrennung auf der Baustelle sind die Voraussetzung für die Herstellung von hochwertigen Recycling-Baustoffen.»

Ausserdem sollen Bauherren, Bauunternehmen und nicht zuletzt auch staatliche Stellen dazu animiert werden, bei Neubauten mehr auf Recyclingmaterial zu setzen. Das setzt gemäss dem Bericht voraus, dass die Kommunikation verstärkt und Zweifel über die Qualität des wiederaufbereiteten Materials ausgeräumt werden. Die Nachfrage dürfte besonders bei Beton- und Mischabbruchgranulaten steigen. Asphaltgranulate werden zwar heute schon häufig in neuen Asphalt gemischt, ein höherer Anteil sei aufgrund geltender Normen aber schwierig. Über eine Recyclingbaustoff-Strategie verfügen bereits die Kantone Baselland, Solothurn und Thurgau.