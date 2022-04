Kanton Luzern Regierung passt Verordnung über Stipendien an Dank einer Anpassung der Kriterien sollen mehr Personen bei ihrer Ausbildung finanziell unterstützt werden.

Im Kanton Luzern sollen künftig mehr Personen in den Genuss von Stipendien kommen. Der Regierungsrat passt die Bemessungsgrundlage für die Vergabe von Stipendien an, wie er gestern mitteilte. Die Änderung tritt ab heute in Kraft.

Zum einen werden die Freibeträge im Elternbudget, also beim Einkommen der Eltern erhöht. Zudem werden die Grundbedarf- und Wohnpauschalen aktualisiert. «Das bedeutet, dass höhere Ausbildungsbeiträge gewährt werden und Personen, die bisher keinen Anspruch auf Stipendien hatten, nun von der Verordnungsänderung profitieren können», heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Dies betreffe vor allem Personen, die bisher aufgrund der Höhe des Elterneinkommens knapp unter dem Limit für einen Stipendienbezug gewesen seien.

8,4 Millionen Franken pro Jahr

Das jährliche Budget für die Stipendien beträgt 8,4 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr konnte dieser Beitrag nicht ausgeschöpft werden, es wurden 7,6 Millionen Franken ausbezahlt. Das soll sich mit der angepassten Verordnung ändern. «Der Kanton Luzern hat das Ziel, die zur Verfügung stehende Summe an Stipendien auszuzahlen und somit finanziell schwächer gestellten Personen bei den Ausbildungskosten zu unterstützen», heisst es in der Mitteilung. Das durchschnittliche Stipendium betrug im vergangenen Jahr 6900 Franken.

Die Höhe der Stipendien ist immer wieder Thema von Vorstössen im Kantonsrat, nachdem die zur Verfügung stehenden Mittel auf 2017 hin stark gekürzt worden sind. Der Kanton Luzern gehört zu jenen Schweizer Kantonen mit dem tiefsten Stipendienbeitrag pro Einwohnerin und Einwohner. (dlw)