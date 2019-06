Regio-Express: Petition fordert Halt in Rothenburg Dorf statt Station Der Verkehrsverbund Luzern soll beim Fahrplanwechsel 2020 nochmals über die Bücher. Die Petition wurde von allen im Emmer Einwohnerrat vertretenen Parteien lanciert, denn der Bahnhof Rothenburg Dorf steht auf Emmer Boden. pd/hor

Um den Halt des Regio-Express ist ein Streit entbrannt. (Bild: Archiv LZ)

Der Entscheid des Verkehrsverbunds Luzern (VVL), wonach der Regio-Express ab dem Fahrplanwechsel 2020 neu in Rothenburg Station hält und nicht Rothenburg Dorf, hat in der Gemeinde Emmen, zu Kritik geführt – auf deren Boden steht die Haltestelle. Die CVP kündigte bereits eine Petition an (wir berichteten) – diese ist nun Tatsache, und zwar mit Unterstützung aller im Emmer Einwohnerrat vertretenen Parteien und dem Quartierverein Bösfeld-Kapf. Konkret heisst es darin: «Wir fordern vom Verkehrsverbund Luzern und vom Luzerner Regierungsrat, den Halt des RegioExpress Olten-Luzern am Bahnhof Rothenburg Dorf per Fahrplanwechsel 2020.» Der Entscheid ist laut den Petitionären «völlig unverständlich».

So befinden sich im Umkreis des Bahnhofs Rothenburg Dorf 9543 Bewohner und 1679 Arbeitsplätze, beim Bahnhof Rothenburg Station aber nur 328 Bewohner und 2862 Arbeitsplätze. Dieses Gebiet werde sich aber entwickeln, so der VVL. Für die Petitionäre klingt dies nach einem Halt auf Vorrat, während in Rothenburg Dorf eine «akute Problematik» bestünde.