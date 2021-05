Region Luzern Bypass-Gegner formieren sich und fordern Abbruch des Autobahnausbau-Projekts 15 Organisationen und Verbände wollen keine zusätzlichen Autobahntunnels unter dem Sonnenberg. Sie verlangen den sofortigen Abbruch des Projekts, «weil dieses klimapolitisch falsch ist.»

(hor) Die Klimakrise und die Verdichtung der Städte verlangen einen raschen Wandel hin zu einer CO2-neutralen und flächeneffizienten Mobilität. Das heisst: Wo immer möglich weg vom Auto hin zum ÖV, Fuss- und Veloverkehr. So heisst es etwa auch im Entwurf des Klimaberichts des Kantons Luzern: «Die grösste Wirkung hinsichtlich Reduktion der Treibhausgasemissionen kann im Bereich des Strassenverkehrs bei Personenwagen erreicht werden; im besten Fall durch die Reduktion des MIV-Aufkommens.»



Die A2 heute in Kriens. Bild: Pius Amrein (20. Januar 2020)

Mit dem Bypass Luzern bewirken Bund und Kanton aber genau das Gegenteil, finden Gegner des Projekts: Gemäss Prognosen bringt der Bypass pro Tag 32'000 zusätzliche Autos nach Luzern und generiert so jährlich 14 Millionen zusätzliche Autokilometer. «Das ist nicht nur klimapolitisch sondern auch verkehrspolitisch falsch», so die Gegner. 15 Organisationen, Verbände und Gruppierungen fordern deshalb im Komitee Bypass Nein den Planungsabbruch und den Verzicht auf den Bypass. Das haben sie am Montag an einer gemeinsamen Medienkonferenz bekanntgegeben.

Als Gründe nannte Dominik Hertach, Geschäftsleiter des VCS Luzern, unter anderem den Umstand, dass der Verkehr der Autobahn während drei Jahren mitten durch die Stadt Luzern umgeleitet wird. Vor allem aber: Der Bypass befeuere die Klimakrise, statt sie zu stoppen. Warum formieren sich die Gegner gerade jetzt? «Das Projekt ist weit fortgeschritten, Details wissen wir aber erst seit der Projektauflage - es ist der richtige Moment, jetzt aktiv zu werden», so Hertach. Ausserdem spitze sich die Klimakrise zu. Es hat schon einmal ein Komitee gegen den Bypass gegeben. Doch dieses hat sich laut Hertach auf den Widerstand gegen die Spange Nord konzentriert.

Passend zum Thema: Die Medienkonferenz fand am ergrünten, aber trotzdem verkehrsbedingt lauten Pilatusplatz statt - es informierten (von links): Dominik Hertach, Felix Kaufmann, Jörg Häfliger und Milena Hess. Bild: hor

Auch Jörg Häfliger, Präsident WWF Luzern, sagte: «Wenn die Schweiz ihr Klimaziel 2050 erreichen will, muss sie die Mobilität neu denken. Mehr motorisierter Individualverkehr, mehr Autobahn sind nicht kompatibel mit Klimaschutz.» Wer diesen ernst meine, müsse auf den Bypass verzichten, heisse das im konkreten Fall.