Region Luzern Bypass: Überdachung der Autobahn in Kriens rückt näher Beim Streit um die Überdachung der künftigen Bypass-Autobahn in Kriens zeichnet sich eine Lösung ab: Kriens, Kanton Luzern und Bund wollen nun gemeinsam weiter planen.

Der geplante Bypass-Tunnel (rot) soll die bestehende A2 (violett) ergänzen. Grafik: bypass.lu

Die Fronten bei der geplanten Autobahnumfahrung Bypass waren verhärtet: Auf der einen Seite Kriens, wo Stadtrat und sämtliche Parteien eine vollständige Überdachung der A2 zwischen Sonnenberg- und Schlundtunnel forderten. Auf der anderen Seite der Bund, welcher eine solche Möglichkeit klar ablehnte.

Bund: Einhausung Ja – «sofern technisch machbar und finanzierbar»

Nun kommt es zu einer Annäherung: Die Stadt Kriens, der Luzerner Regierungsrat, das Bundesamt für Strassen (Astra) sowie der Gemeindeverband LuzernPlus haben am Mittwoch eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich, die Frage der Überdachung gemeinsam und ergebnisoffen im Detail zu prüfen. Zwar sind die Interessen nach wie vor nicht deckungsgleich: Während die Stadt Kriens weiter eine vollständige Überdeckung anstrebt, unterstützt das Astra eine Einhausung nur, «soweit sie technisch machbar und finanzierbar ist», wie es in der Absichtserklärung heisst. Die Luzerner Regierung unterstützt das Krienser Anliegen «grundsätzlich», sofern das Gesamtprojekt Bypass dadurch nicht verzögert wird. Zudem gelte es verschiedene Nutzungs- und Schutzinteressen abzuwägen und auf die Gleichbehandlung der Gemeinden im ganzen Kanton zu achten, schreibt die Regierung.

Es geht um «Stadtreparatur» in Luzern Süd

Der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass es zwischen Sonnenberg- und Schlundtunnel auf jeden Fall Verbesserungen braucht. Denn hier führt die offene Autobahn über 1 Kilometer mitten durch Siedlungsgebiet – und dies in Luzern Süd, einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete der Region Luzern. Bei der Medienkonferenz am Mittwoch in Kriens fiel immer wieder der Begriff «Stadtreparatur»: Die zerschneidende Wirkung der Autobahn auf Krienser Boden soll reduziert werden. Nur so könne Luzern Süd zu einem dynamischen und lebenswerten Stadtteil werden.

Das offene Teilstück der A2 südlich des Sonnenbergtunnels. Pius Amrein

Zwar sieht das aktuelle Projekt Bypass bereits eine Verbesserung vor: Das Südportal des Sonnenbergtunnels soll um 240 Meter nach Süden verlegt werden – entsprechend soll die Autobahn im Gebiet Grosshof überdacht werden. Doch für Kriens genügt dies nicht, zumal die Einfädelung des neuen Bypass-Tunnels in die bestehende Autobahn im Bereich Grosshof zu einem markanten Spurausbau führen wird.

Projekt gemäss Bund: Einhausung im Bereich Grosshof. Visualisierung pd

Würde die Krienser Forderung erfüllt, entstünde eine vollständig unterirdische Autobahn zwischen Emmen und dem Südportal des Schlundtunnels beim Pilatusmarkt – ein Tunnel von über 5 Kilometer Länge. Das hätte gemäss Bund massive Kosten zur Folge: Der Bypass würde statt wie aktuell geplant 1,8 Milliarden mindestens 2,3 Milliarden Franken kosten. Der Grund liegt beim Sicherheits- und Lüftungssystem, das in einem so langen Tunnel völlig neu konzipiert werden müsste.

Auch eine teilweise Überdachung wäre denkbar

Astra-Direktor Jürg Röthlisberger spricht von «Sprungkosten», also Kosten, die bei einem Projekt plötzlich überproportional ansteigen. «Eine der Fragestellungen der Abklärungen lautet deshalb, wie wir solche Sprungkosten verhindern können», so Röthlisberger. Die Antwort darauf ist möglicherweise eine teilweise Überdachung: Man erhielte einerseits die ersehnte «Stadtreparatur», dank kurzen offenen Teilstücken könnten aber allzu hohe Kosten vermieden werden.

Beim Kanton Luzern laufen alle Fäden zusammen

Die Federführung bei der weiteren Planung hat der Kanton Luzern mit einer Steuerungsgruppe unter Vorsitz von Baudirektor Fabian Peter. Astra, Stadt Kriens und LuzernPlus sind ebenfalls vertreten. Ziel ist, bis Ende 2023 eine gemeinsame Lösung zu finden. Unabhängig von den Abklärungen für eine Überdachung laufen die Planungen für das Hauptprojekt Bypass weiter. Dort sind zurzeit Einsprachen hängig, unter anderem von der Stadt Kriens. Auch wenn es niemand offen sagt: Die Einsprachen, deren Verhandlungen noch laufen, dienen natürlich auch als Druckmittel, um dem Bund Zugeständnisse bei der Überdeckung abzuringen. Die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte) sagt es so:

«Kriens will nicht verhindern, sondern verbessern.»

Regierungsrat Fabian Peter (FDP) sieht in diesen Verbesserungen auch «eine Chance für die Realisierung des Bypass Luzern, die als Weiterentwicklung des Gesamtsystems zu betrachten ist».

Und wo bleibt die Stadt Luzern?

Nicht unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von der Stadt Luzern – obwohl auch dort der Widerstand gegen den Bypass gross ist. Oder vielleicht gerade deswegen. Offiziell begründet wird das Abseitsstehen der Stadt Luzern mit der Tatsache, dass die Überdachungsfrage ausschliesslich Krienser Boden betrifft. Der Luzerner Stadtrat hat sich bisher aber wiederholt für eine vollständige Überdachung in Kriens ausgesprochen. Damit bekannte er sich gleichzeitig zum Gesamtprojekt Bypass. Ob er dies weiterhin tun kann, ist unsicher. Das Luzerner Stadtparlament fordert, dass der Stadtrat seine zustimmende Haltung zum Bypass aufgeben muss, falls die Einsprachen der Stadt keinen Erfolg haben sollten.

Zumindest mit einem Bein ist die Stadt Luzern dennoch in die Abklärungen für die Krienser Anliegen involviert: Die Leiterin Stadtplanung der Stadt Luzern ist in der erweiterten Projektgruppe beteiligt.