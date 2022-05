Region Luzern Die Kulturförderung wird in den Verband Luzern Plus integriert Die Delegierten des Gemeindeverbands Luzern Plus haben der Übernahme der Regionalkonferenz Kultur zugestimmt.

Spätestens per 1. Januar 2023 wird die Regionalkonferenz Kultur (RKK) in den Gemeindeverband Luzern Plus integriert. Die Delegiertenversammlung von Luzern Plus hat dem Vorhaben am Freitag zugestimmt, wie der Verband mitteilt. Nun muss noch die Plenarkonferenz der RKK am 31. Mai die Integration bestätigen.

Die RKK unterstützt mittelgrosse Kulturhäuser wie Kleintheater, Südpol, Akku Emmen oder Museum Bellpark in der Region Luzern sowie Festivals wie Fumetto oder B-Sides mit sogenannten Strukturbeiträgen. In den letzten Jahren sind aber zahlreiche Gemeinden aus der RKK ausgetreten, wodurch eine Reorganisation zum Thema geworden ist.

Weiter haben die Delegierten von Luzern Plus dem Antrag der Gemeinde Hildisrieden für einen vorzeitigen Wechsel zum regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland zugestimmt. (std)