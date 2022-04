Region Luzern Wegen Pandemie: Sozialberatung der Reformierten Kirche Luzern verzeichnet so viele Fälle wie noch nie 279 Einzelpersonen, Paare und Familien haben 2021 das Angebot genutzt. Besonders betroffen von Corona seien Familien und alleinerziehende Mütter gewesen.

Das reformierte Gemeindezentrum bei der Lukaskirche. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Oktober 2019)

Die Reformierte Kirchgemeinde Luzern bietet eine kostenlose Sozialberatung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen an. Letztes Jahr haben 279 Einzelpersonen, Paare und Familien aus der Region Luzern dieses Angebot genutzt. Das sind 17 mehr als im Vorjahr – und so viele wie noch nie, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Zudem wurden 184‘100 Franken Finanzhilfe an 153 Betroffene mit knappem Budget geleistet.

Ein wichtiger Grund für die Zunahme der Beratungen sei die Pandemie. «Die Corona-Massnahmen des Bundes haben die Menschen hart getroffen, die bereits vor der Pandemie in schwierigen Situationen lebten», wird Doris Krummenacher, Leiterin der Sozialberatung, in der Mitteilung zitiert. Neben der Sorge um die Gesundheit und der Einsamkeit hätten sich finanzielle Probleme verschärft. Letztere machten mit 32 Prozent den grössten Teil der Beratungsthemen aus.

Isolation, Quarantäne und Homeoffice setzten besonders Familien unter Druck. Die Zahl der Familienberatungen hat von 128 auf 142 zugenommen. «Die Hälfte davon waren alleinerziehende Mütter», heisst es in der Mitteilung. Neben finanziellen Schwierigkeiten seien Probleme wie fehlende Rückzugsmöglichkeiten oder die Organisation der Kinderbetreuung aufgetreten. (std)