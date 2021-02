Zug Von Auto erfasst: Fussgänger lebensbedrohlich verletzt Beim Überqueren der Strasse wurde ein Fussgänger von einem Auto erfasst. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und mit der Rega ins Spital überflogen.

Der 59-Jährige Mann wurde durch die Rega ins Spital geflogen. Bild: Zuger Polizei

(pw) Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15:00 Uhr auf der Steinhauserstrasse. Eine 45-jährige Autofahrerin, die von Zug kommend in Richtung Steinhausen fuhr, hat im Bereich eines Fussgängerstreifens einen Mann übersehen und frontal erfasst, wie die Zuger Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Der 59-jährige Mann wurde durch den Zusammenprall lebensbedrohlich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug überführte ihn die Rega in ein ausserkantonales Spital.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat bei der Unfallverursacherin eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Rega, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug sowie der Zuger Polizei.