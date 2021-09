Regulierter Cannabis-Verkauf Cannabis-Feldversuch: Bewegung in Zürich, Abwarten in Luzern Die Stadt Zürich hat entschieden, mit einer Studie den regulierten Cannabis-Verkauf zu untersuchen. Bis es in Luzern so weit ist, dürfte es noch eine Weile dauern.

Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung über 15 Jahre hat gemäss Suchtmonitoring Schweiz bereits einmal Cannabis konsumiert. 225'000 Personen geben an, die Substanz regelmässig zu konsumieren – Tendenz leicht steigend. Somit ist Cannabis laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) die am häufigste illegal konsumierte Droge in der Schweiz.

Als Reaktion auf ein dringliches Postulat hat der Luzerner Stadtrat 2017 die Frage aufgeworfen, ob angesichts dieser Zahlen die gesetzliche Handhabung noch der gesellschaftlichen Realität entspräche. Als Folge hat sich Luzern entschieden, im Rahmen eines Städteprojekts einen regulierten Cannabis-Verkauf wissenschaftlich zu prüfen.

Luzern beteiligt sich nicht an Zürcher Studie

Vier Jahre später kommt Bewegung in die Sache: Die Stadt Zürich hat beschlossen, zusammen mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich die Auswirkungen des regulierten Cannabis-Konsums zu erforschen. Dreieinhalb Jahre soll die Studie dauern. Möglich ist dies nur, weil im vergangenen Mai die rechtliche Grundlage im Schweizer Betäubungsmittelgesetz geschaffen wurde. So hatte das Bundesamt für Gesundheit noch im November 2017 etwa eine Berner Cannabis-Studie abgelehnt, weil dieser sogenannte «Experimentierartikel» fehlte.

Die Stadt Luzern wollte sich damals an der abgelehnten Berner Studie beteiligen. Springt Luzern jetzt auf den Zürcher Zug auf? Nein, sagt Paolo Hendry, Leiter Abteilung Alter und Gesundheit: «Die Stadt Luzern plant nach wie vor, sich an der Studie der Universität Bern als zusätzlicher Standort zu beteiligen.» Wie bei der Zürcher Studie liefen dort derzeit noch Vorbereitungsarbeiten, der Beginn sei für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen, so Hendry. Er führt aus:

«Da der Start in den weiteren Standorten erst verzögert erfolgt, ist mit einer Umsetzung in der Stadt Luzern nicht vor 2023 zu rechnen.»



Dass die Stadt Luzern selbstständig eine Studie durchführt, schliesst Hendry aus. Dies wäre «viel zu aufwendig und zu teuer». Er erklärt: «In der Schweiz werden voraussichtlich nur die grössten Städte eigene Studien durchführen. Für mittlere und kleinere Städte ist es viel sinnvoller, sich einer Studie als zusätzlicher Standort anzuschliessen.» Fazit: Cannabis dürfte also bis auf weiteres illegal bleiben – auch in der Stadt Luzern.