Reiden Reider Gemeindepräsident tritt per Ende Jahr zurück Hans Kunz hat seine Demission auf den 31. Dezember eingereicht. Der 70-jährige Reider Gemeindepräsident will «nach über 40 Jahren Engagement in und für die Öffentlichkeit» kürzertreten.

Hans Kunz tritt nach fünf Jahren an der Spitze der Gemeinde Reiden per Ende Jahr zurück. Bild: Corinne Glanzmann

Gemeindepräsident Hans Kunz feierte vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag. Diesen nehme er zum Anlass, seine Zukunft neu auszurichten: «Nach über 40 Jahren Engagement für und in der Öffentlichkeit, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, kürzer zu treten», wird der Mitte-Politiker in einer Mitteilung der Gemeinde Reiden zitiert. Er freue sich auf mehr Zeit mit der Familie. Zudem wolle er zu seiner Gesundheit Sorge tragen und sich mit Velotouren und Wanderungen fit halten. Der Gemeinderat Reiden schreibt in der Mitteilung, dass er den Rücktritt «sehr bedauert».

Kunz ist seit dem 12. Juni 2017 als Gemeindepräsident im Amt und für das Ressort Politik & Wirtschaft zuständig. «Mit der Erarbeitung der Strategie und des Kommunikationskonzeptes wurden wichtige Pfeiler gesetzt», so die Mitteilung weiter. Als wichtige Projekte von Kunz werden neben dem Neubau des Schulhauses Reiden, die Anpassung der Ortsplanung, die Totalrevision des Feuerwehrreglements und die Einführung der Betreuungsgutscheine erwähnt.

In seiner verbleibenden Zeit im Amt sei Hans Kunz motiviert, diverse Projekte weiter voranzutreiben. Ein weiteres grosses Anliegen sei, «die politische Kultur in die richtige Richtung zu leiten». Der Noch-Gemeindepräsident schliesst daraus: «Wir müssen versuchen, Kollateralschäden zu vermeiden.» Der Gemeinderat Reiden sieht vor, die Ersatzwahl auf den 25. September anzuordnen. Wahlvorschläge sind bis Montag, 8. August, 12 Uhr einzureichen.