Reiden Gestörtes Vertrauensverhältnis mit dem Gemeinderat: Verwaltungsrat der Badi Reiden AG tritt in corpore zurück Bei der Sanierung der Badi Reiden ist es im Verlauf der Bauarbeiten zu Mehrkosten gekommen, sodass ein Nachtragskredit nötig ist. Dies führt nun zu gröberen Misstönen.

Die sanierte Badi Reiden von aussen. Bild: PD

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats der Badi Reiden AG treten per sofort von ihrem Amt zurück. Wie aus einer Mitteilung des Verwaltungsrates hervorgeht, liegt der Grund in einem gestörten Vertrauensverhältnis zum Gemeinderat. Hintergrund ist die massive Kostenüberschreitung bei der Sanierung des Hallenbades der Badi Reiden. In der Mitteilung heisst es: «Dem Verwaltungsrat ist es entgegen all seinen Anstrengungen leider nicht gelungen, das Vertrauen des Gemeinderats in seine Arbeit zurückzugewinnen und die Ursachen für die Kostenüberschreitungen verständlich aufzuzeigen.»

Um die gemäss Finanzplanung gesteckten Ziele langfristig erreichen zu können, sei es nach Auffassung des Verwaltungsrates zwingend erforderlich, auch das Freibad nach der aktuellen Planung zu realisieren und die geplanten Besuchermagnete «nicht aus kurzfristigen finanzpolitischen Überlegungen dem Opferstock preiszugeben». Und weiter heisst es: «Diese unterschiedlichen strategischen Auffassungen von Gemeinderat und Verwaltungsrat, aber auch der ausgesprochene Vertrauensentzug hindern den Verwaltungsrat, seine Arbeit gewissenhaft und sorgfältig im Sinne der Gesellschaft beziehungsweise der Sache weiterzuführen.» Da die Sanierung des Hallenbades abgeschlossen und der Start der Freibadsaison sichergestellt sei, habe der Verwaltungsrat deshalb beschlossen, in corpore zurückzutreten.

9,5 anstatt 7,3 Millionen Franken

Im Frühling 2019 haben die Stimmbürger für die Sanierung der Badi an der Urne einen Kredit in der Höhe von 7,3 Millionen Franken mit einem Ja-Anteil von 65 Prozent gesprochen. Der Baustart erfolgte im April 2020. Nach rund achtmonatiger Bauzeit hätte das Hallenbad mit neuem Restaurant Bahn5 vor Weihnachten 2020 in Betrieb gehen können. Aber wegen der Pandemie wurde nichts aus der geplanten Eröffnung.

Während der Sanierungsarbeiten traten verschiedene Problemstellungen auf, die sich in Mehrkosten niederschlugen. Verwaltungsratspräsident Pius Schumacher schätzte die Kosten für die Gesamtsanierung – also den Innen- und Aussenbereich der Badi Reiden – im vergangenen Dezember auf rund 9,5 Millionen Franken. Gemeindepräsident Hans Kunz (CVP) liess sich damals in unserer Zeitung wie folgt zitieren: «Die Mehrkosten waren für den Gemeinderat eine grosse Überraschung.»

Wie es in der Mitteilung der Badi Reiden AG weiter heisst, sei es trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten durch die Projektbeteiligten für die abschliessende Sanierung des Freibades unumgänglich, der Reider Bevölkerung einen Nachtragskredit zu unterbreiten. «Während die Badi Reiden AG rund die Hälfte der benötigten Mittel durch alternative Finanzierungen bereits aufbringen konnte, muss die verbleibende Finanzierungslücke bedauerlicherweise durch eine Nachfinanzierung gedeckt werden.»

Keine Einigung mit eingesetzter Taskforce

Seit November sei der Verwaltungsrat bestrebt gewesen, die Problematik konstruktiv mit dem Gemeinderat beziehungsweise mit der von diesem eingesetzten Taskforce aufzuarbeiten. Offenbar gelang es nun aber nicht, eine Lösung zu finden.

Nichtsdestotrotz: Der Eröffnung der Freibadsaison steht laut der aktuellen Mitteilung nichts im Wege. Die nötigen Vorkehrungen, damit die Arbeiten für die zweite Etappe nach der notwendigen Kreditfreigabe im Herbst 2021 ohne Zeitverlust an die Hand genommen werden können, seien ebenfalls abgeschlossen. Die Finanzierung der Sanierung des Hallenbades wie auch der ersten Etappe des Freibades seien gesichert.

Mehr folgt.