Reiden Markus Müller ist in die Controllingkommission gewählt

Durch den Rücktritt von Roger Graweid (FDP) per 31. August aus der Controllingkommission wurde eine Ersatzwahl nötig. Bis zum Ablauf der Einreichfrist am Montagmittag ist ein Wahlvorschlag eingegangen. Still gewählt ist Markus Müller (FDP), Gärtnermeister aus Reiden. Die Urnenwahl vom 13. Juni findet nicht statt.