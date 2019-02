Reiden: Neuer Schulleiter für die Primarschule Der bisherige Schulleiter der Primarschule in Reiden, Mikkel Rasmussen, hat auf Ende Schuljahr 18/19 seine Anstellung gekündigt. Seine Stelle übernimmt René Sommer, der zuletzt Schulleiter in Wikon war.

(pd/zfo) Mikkel Rasmussen war seit 2012 stellvertretender Schulleiter und seit 2016 Co-Schulleiter der Primarschule in Reiden. Er wechselt als Schulleiter nach Triengen, schreibt die Gemeinde Reiden in einer Mitteilung.

Für die frei werdende Stelle von Mikkel Rasmussen wählte die Bildungskommission im Frühjahr René Sommer als neuen Schulleiter. Er tritt seinen Dienst am 1. August 2019 an. René Sommer ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und in Reiden wohnhaft. Er verfügt gemäss Mitteilung über langjährige Erfahrung als Schulleiter - zuletzt an der Schule Wikon - und als Lehrer an verschiedenen Schulen in der Umgebung.