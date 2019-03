Reiden sagt deutlich Ja zur Badi Die Stimmbürger haben ein klares Bekenntnis zur Badi Reiden gemacht. Der Sonderkredit von 16,05 Millionen Franken für die Sanierung und Weiterführung der Badi wurde mit 1401 Ja- zu 768 Nein-Stimmen angenommen. Dennoch gibt es gegen das Resultat einen Vorbehalt. Susanne Balli

Das Hallen- und Freiluftbad in Reiden. (Bild: Philipp Schmidli, 30. März 2019)

Das Hallen- und Freiluftbad in Reiden soll bleiben und saniert werden. Die Bevölkerung hat am Sonntag einen Sonderkredit in der Höhe von 16,05 Millionen Franken mit 1401 Ja- zu 768 Nein-Stimmen befürwortet. Gleichzeitig mussten die Bürger auch über einen Sonderkredit für die Stilllegung und dem Rückbau der Badi in der Höhe von 2,5 Millionen Franken befinden. 1584 Stimmen waren gegen den Rückbau-Kredit und lediglich 417 dafür.

Die Stimmbeteiligung lag bei gut 51 Prozent.

Stimmrechtsbeschwerde hängig

Doch noch ist nicht klar, ob das Resultat der Badi-Abstimmung auch Gültigkeit hat. Denn Anfang März haben Privatpersonen eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Darin forderten sie, dass die Abstimmung zur Badi verschoben, und auf der Basis «einer wahren, ausgewogenen, objektiven und neutralen Abstimmungsbotschaft» durchgeführt werden soll. Die Verschiebung der Abstimmung war aufgrund der knappen Fristen allerdings nicht möglich. Sollte der Regierungsrat der Beschwerde nun aber nachträglich stattgeben, müsste Reiden die Abstimmung wiederholen.

Eine langjährige Geschichte

Der Abstimmung vom Sonntag ging eine turbulente Geschichte voraus. Seit rund drei Jahren befasste sich der Gemeinderat mit der Frage, wie es mit der sanierungsbedürftigen und defizitären Badi Reiden weitergehen soll. Es wurden Finanzspritzen gemacht, um den Konkurs der Badi zu verhindern. Im Mai 2017 wurde die Badi Reiden AG gegründet, die seit dem 1. Juli 2017 operativ tätig ist. In der Folge präsentierten die Verantwortlichen mehrere Szenarien, wie es mit der Badi weitergehen könnte, mussten aber diverse Rückschläge hinnehmen.