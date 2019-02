Reiden: Weihermattstrasse wird für 3,45 Millionen Franken saniert

Die Reider Stimmbürger sagen deutlich Ja zum Sonderkredit von 3,45 Millionen Franken für die Sanierung der Weihermattstrasse. Knapp 1,9 Millionen Franken betreffen das Kanalsystem.

Alexander von Däniken/Flurina Valsecchi

Erst die Strassensanierung, Ende März die Badi: Die Stimmbürger von Reiden befinden über Millionenprojekte. (Bild: Jakob Ineichen, 26. September 2018)

Sie ist seit Jahrzehnten in einem schlechten Zustand – jetzt soll es dafür schnell gehen. Schon im Herbst beginnen die Bauarbeiten an der Weihermattstrasse in Reiden. Sie werden rund drei Jahre dauern. Die Stimmbürger haben am Sonntag den entsprechenden Sonderkredit von 3,45 Millionen Franken mit 905 zu 675 Stimmen genehmigt. Das entspricht einem Ja-Anteil von 57,3 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 36,8 Prozent.

Der Sonderkredit enthält zwei Teile: 1,58 Millionen Franken sind für die eigentliche Strassensanierung reserviert, 1,87 Millionen für die Sanierung der Kanalisation Weihermattstrasse und Bifangrain. Bei der Strassenraumgestaltung wird auf zwei von drei Abschnitten ein zwei Meter breites Trottoir gebaut. Beim Abschnitt dazwischen wird aus Platz- und Kostengründen auf ein Trottoir verzichtet. Die Strasse wird zudem zu einer Tempo-30-Zone.

Sauberes und schmutziges Wasser wird getrennt

Beim Wasserbauprojekt wird bei der Weihermattstrasse das aktuelle Mischsystem in ein Trennsystem überführt. Auch im angrenzenden Bifangrain wird die Kanalisation getrennt.

Im Vorfeld wurden vor allem die Verhältnismässigkeit und die Kosten kritisiert. So sei das Trottoir nicht nötig, wie ein Votant an einer Info-Veranstaltung erklärte. Auch wurde gesagt, man könne bescheidener bauen. Schon am 31. März befinden die Reider Stimmbürger über ein weiteres Projekt: Die Sanierung der Badi für 7,3 Millionen Franken oder deren Abbruch für 2,5 Millionen.