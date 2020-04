Rekord-Besucherzahlen 2019 im Verkehrshaus Luzern – doch Corona trifft das Museum hart 562'605 Personen besuchten letztes Jahr das Verkehrshaus Luzern. Auch der Start ins laufende Jahr war sehr gut. Doch nun bleiben die Einnahmen aus.

Der Eingangsbereich des Verkehrshauses. Bild: Pius Amrein (15. Januar 2019)



Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, wie es mitteilt. Die Anzahl Eintritte ins Museum betrug 562'605. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und so viel wie seit dem 50-Jahr-Jubiläum 2009 nie mehr. «Damit konnten wir das budgetierte Ziel von 545'000 Museumsbesuchern um fast 4 Prozent überschreiten», sagt Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer.

Inklusive Zusatzattraktionen waren es im vergangenen Jahr sogar total 993'775 Eintritte (+12 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Den grössten Zuwachs an Besuchern verzeichnete das Planetarium mit 89'185 Eintritten (+17 Prozent), gefolgt vom Swiss Chocolate Adventure mit 95'038 Eintritten (+14 Prozent). Auch das Filmtheater erfuhr mit 89'185 Eintritten einen Zuwachs (+6 Prozent). In der Media World stieg die Eintrittszahl auf 112'661 (+4 Prozent).

Flug-Ausstellung als Publikumsmagnet

Zum sehr guten Ergebnis beigetragen hätten das abwechslungsreiche und interaktive Angebote sowie die Schwerpunktausstellung «Die Schweiz fliegt!» mit der Integration des Rega-Ambulanzjets in der Ausstellung Luftfahrt, sagt Bütikofer. Auch das Programm «Destination Mond» in der Ausstellung, im Filmtheater und im Planetarium sei auf grosses Interesse gestossen.

Die hohe Besucherzahl hat sich auch finanziell ausgewirkt. Die Jahresrechnung schliesst bei einem Nettoerlös von rund 19,3 Millionen Franken mit einem Unternehmensgewinn von rund 420'000 Franken ab. Das ist ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl Mitgliedschaften betrug Ende Berichtsjahr gemäss Bütikofer «erfreuliche 39'648».

Schliessung war «ein Schock»

Gemäss dem Verkehrshausdirektor lief auch das dieses Jahr sehr gut an.«Im Januar und Februar 2020 erreichten wir sogar noch bessere Zahlen als im Vorjahr.» Doch dann kam der 14. März, an dem das Verkehrshaus auf Grund der Coronakrise wie alle anderen Museen seine Türen schliessen musste. Bütikofer: «Das war ein Schock. Wir standen kurz vor der Eröffnung für eine neue grosse Ausstellung zum Thema Logistik.»

Zur Vernissage am 7. April waren 500 Gäste eingeladen. Jetzt musste die Ausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Gerade der April mit den Osterferien sei traditionell ein sehr guter Museumsmonat, sagt Bütikofer. Er rechnet vor:

«Uns entgehen pro Tag rund

50'000 Franken Erträge.»

240 Beschäftigte arbeiten im Verkehrshaus. Sie hätten vorbildlich und verständnisvoll reagiert, sagt Bütikofer, etwa mit dem Abbau von Überzeiten und Ferientagen. Das Verkehrshaus hat zudem Kurzarbeit beantragt. Dank den guten Vorjahresergebnissen habe das Museum Rückstellungen machen können, mit denen man jetzt einen Teil der Krise abfedern könne, sagt Bütikofer: «Natürlich hätten wir dieses Geld lieber für anderes ausgegeben.» Der Verkehrshausdirektor geht auch von Ausfallfallentschädigungen des Bundes und des Kantons Luzern (Kulturabteilung) aus.

Er hofft, dass die Museen, wie am Donnerstag vom Bundesrat in Aussicht gestellt, Anfang Juli ihre Türen wieder öffnen können, im Hinblick auf die frequenzstarken Monate Juli und August.