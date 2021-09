Rengglochstrasse Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum 54-Millionen-Projekt Am 26. September entscheidet das Stimmvolk des Kantons Luzern über den Ausbau der Rengglochstrasse. Das müssen Sie über die Vorlage wissen.

Der Kanton will von 2022 bis 2024 die Rengglochstrasse für 54 Millionen Franken ausbauen. Während rund 18 Monaten würde die Strasse komplett gesperrt. Vorgesehen ist, die Strasse von 6 auf 7 Meter zu verbreitern und einen Velo- und Fussweg zu erstellen. Weiter soll der Knoten Horüti bei Littau in einen Kreisel umgewandelt werden. Zwischen der Rängglochkurve und dem Knoten ist weiter eine 160 Meter lange Brücke geplant.

So soll die ausgebaute Strasse mit Brücke und Kreisel Horüti (oben links) aussehen. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Einerseits ist sie zu schmal, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Andererseits fehlt ein Velo- und Fussweg. Weiter ist die bestehende Strasse in einem schlechten Zustand. Das Gebiet gilt als Gefahrenzone, es kommt immer wieder zu Rutschungen. Dank der neuen Brücke und weiterer Schutzbauten soll die Strasse künftig weniger anfällig auf Naturgefahren sein. Weiter werde durch den Ausbau eine Buslinie durchs Ränggloch zwischen Kriens, Littau und Malters ermöglicht.

Die Rengglochstrasse soll künftig auch einen Velo- und Fussweg aufweisen. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Der Kanton begründet dies mit dem steilen Gelände im Ränggloch und den Schutzmassnahmen. Zudem müsse die Strasse inklusive Fundation gänzlich neu gebaut werden. Weiter führten die flankierenden Verkehrsmassnahmen während der Totalsperre zu Mehrkosten.

Die ganze bisherige Strasse werde als Arbeitsfläche für die Erstellung der Brücke benötigt. So würden grosse Geräte eingesetzt, welche die gesamte Strassenbreite ausfüllten.

Täglich fahren rund 9500 Fahrzeuge durch das Ränggloch. Dieses kann via Seetalplatz, Littau oder allenfalls Autobahn umfahren werden. Geplant sind provisorische Busspuren stadteinwärts: auf der Luzernerstrasse in Littau (Abschnitt Grenzhof-Rönnimoos) und auf der Rothenstrasse in Reussbühl. Weiter sind in Richtung Seetalplatz Lichtsignalanlagen mit Busbevorzugung vorgesehen. Die Massnahmen dienen vor allem dazu, dass der ÖV weiterhin vorankommt. Der Kanton geht davon aus, dass sich der Individualverkehr nach einer Weile einpendelt, indem einige Autofahrer auf den ÖV umsteigen, auf Randzeiten ausweichen oder auf eine Fahrt verzichten.

Man habe Tunnelvarianten abgeklärt, die Kosten wären aber bis zu viermal höher, heisst es seitens Kanton. Zudem wären trotzdem noch Massnahmen an der bestehenden Strasse nötig, da diese für die Erschliessung und den Langsamverkehr weiterhin benötigt würde.

Es ist praktisch unumstritten. Im Kantonsrat wurde es mit 109 zu 2 Stimmen bewilligt. Sämtliche grosse Parteien (Mitte, SVP, FDP, SP, Grüne und GLP) haben die Ja-Parole beschlossen.

Der Platz auf der Rengglochstrasse ist eng. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. April 2016)

Die Städte Kriens und Luzern sowie die Gemeinde Malters unterstützen es. Malters hat gewisse Bedenken wegen der Verkehrsführung während der Sperre. Um die Auswirkungen zu beobachten, wird eine Begleitgruppe eingesetzt. Kriens befürchtet, dass die Strasse attraktiver wird und so nach der Inbetriebnahme Mehrverkehr entsteht. Der Stadtrat will, dass Massnahmen geplant werden, um bei Bedarf eingreifen zu können. Der Kanton rechnet dagegen nicht mit einer deutlichen Zunahme, da die Kapazität für den Autoverkehr nicht gesteigert werde.

Da müsste man analysieren, was die Gründe für die Ablehnung waren und dementsprechend allenfalls das Projekt anpassen, teilt das kantonale Bau- Umwelt- und Wirtschaftsdepartement mit. Parallel dazu würde man prüfen, ob es sicherheitsrelevante Massnahmen gibt, die keinen Aufschub dulden und im Sinne von Notsanierungen durchgeführt werden müssten.