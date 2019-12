Restaurant Seehaus beim Luzerner Lido bleibt nach Terrassenbrand geschlossen In der Nacht auf Montag ist es beim Restaurant Seehaus in der Stadt Luzern zu einem Brand gekommen. Aufgrund eines elektrotechnischen Defektes geriet die Holzterrasse in Brand.

Die Holzterrasse brannte lichterloh. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Montag, kurz vor 1.30 Uhr, wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass beim Restaurant Seehaus in Luzern ein Feuer ausgebrochen ist. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil der Holzterrasse und der Dachkonstruktion in Brand, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Das Seehaus i



Der Brand sei aufgrund eines elektrotechnischen Defekts an einer Leuchtreklame entstanden. Dies konnte durch die Brandermittler der Polizei geklärt werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Im Einsatz standen rund 50 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Luzern.

Beim Feuer wurde niemand verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Das Restaurant bleibt bis auf Weiteres geschlossen, schreiben die Restaurantbetreiber auf ihrer Webseite. Betreiber ist die Chiringuito AG, hinter der die Luzerner Gastronomen Primo Delea und Samuel Vörös stehen. Das Restaurant befindet sich im Clubhaus des Tennisclubs Luzern Lido und wurde im September 2017 neu eröffnet. Gemäss Zentralplus wolle man zur Tennissaison im Frühling wieder offen haben.