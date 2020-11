Autofahrer entzieht sich in Reussbühl Polizeikontrolle und baut Unfall In Reussbühl hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Der 27-jährige Italiener hatte zu viel getrunken.

Die Unfallstelle in Reussbühl. Bild: Luzerner Polizei (20. November 2020)

(rem) Am frühen Freitagmorgen wollte eine Polizeipatrouille gegen 1.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Reussbühl einen Fahrzeuglenker kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, beschleunigte sein Auto, fuhr Richtung Seetalplatz und entzog sich der Kontrolle.

Im Rahmen der Fahndung konnte kurze Zeit später das verlassene Auto gefunden werden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Autofahrer hatte einen Selbstunfall gebaut. Der Mann, der zu Fuss flüchtete, konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Drogen konsumiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Zudem zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Der 27-jährige Italiener musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitze eines gültigen Führerausweises ist.