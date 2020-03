Reussbühler Maturanden erhalten ihre Vornoten doch nur dank Fernprüfungen

Fall von Coronavirus an Kantonsschule in Stadt Luzern

An der Kantonsschule Alpenquai in der Stadt Luzern gibt es einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist eine Schülerin, die am Montag und am Dienstagvormittag noch den Unterricht besucht hatte. Sie ist derzeit in Spitalpflege.