Richard Wagner Museum erhält geschichtsträchtige Bibel Die Schweizerische Richard Wagner Gesellschaft übergibt dem Wagner Museum in Luzern eine von Richard Wagner signierte Bibel. Neben den Botschaften Gottes erzählt das Buch auch von Wagners Privatleben.

Mit der handsignierten Bibel bedankte sich Richard Wagner bei Pfarrer Johann Heinrich Tschudi. Bild: Stadt Luzern

Am 22. August darf das Richard Wagner Museum in Luzern ein neues Stück in seine Sammlung aufnehmen. Armin Trösch, Ehrenpräsident der Schweizerischen Richard Wagner Gesellschaft, wird dem Museum auf Tribschen eine von Wagner signierte Bibel übergeben. Die Bibel stammt aus dem Privatbesitz eines Zürcher Galeristen, der Trösch das Unikat in dessen Antiquariat anbot.



Bei der Bibel handelt es sich keineswegs nur um eine alte Bibel mit Unterschrift. Neben kunstvollen Illustrationen des berühmten Franzosen Gustav Doré erzählt die Bibel auch von Richard Wagners Privatleben.

Als Dank für seine Hilfe schenkte der als Atheist bekannte Wagner die signierte Bibel im Jahr 1870 dem reformierten Luzerner Pfarrer Johann Heinrich Tschudi. Die in der Buchhandlung Franz Josef Schiffmann's Buchhandlung und Antiquariat in Luzern erstandene Bibel versah Wagner mit folgender Widmung:

«Herrn Pfarrer Tschudi

Dem geehrten Freunde

zur Erinnerung an die dankbar von

uns empfangenen Spenden Seines geistlichen Segens

von

Richard und Cosima Wagner

Tribschen

25. Juli und 4 Sept.

1870»

Der Hintergrund: 1869 schenkte Wagners Geliebte, Cosima von Bülow, dem Dirigenten sein drittes uneheliches Kind. Der einzige Sohn sollte, anders als die anderen mit Cosima gezeugten Kinder, den Nachnamen Wagner tragen. Dies erforderte allerdings die Scheidung Cosimas von ihrem damaligen Ehemann Hans von Bülow und die spätere Heirat mit Richard Wagner – zur damaligen Zeit eine höchst verpönte Angelegenheit.

Trotz der brisanten Vorgeschichte fand am 25. August 1870 die Trauung von Richard Wagner und Cosima von Bülow in der reformierten Gemeinde der Matthäuskirche in Luzern statt. Die Trauung wurde von Pfarrer Johann Heinrich Tschudi vollzogen. Zuvor war die Katholikin Cosima von Bülow zum Protestantismus übergetreten. Pfarrer Tschudi zeigte sich weiterhin kooperativ und taufte später auch den einjährigen Sohn auf den Namen Siegfried Wagner.

Ausstellung dauert nur einen Monat

Die geschichtsträchtige Bibel kann von Sonntag, 23. August, bis Ende September 2020 im Richard Wagner Museum auf Tribschen besichtigt werden. Aus konservatorischen Gründen wird auf eine längere Ausstellungszeit verzichtet. Wie die Präsidentin des Museums, Katja Fleischer, mitteilte, werde noch nach einer Lösung für längere Ausstellungen gesucht.