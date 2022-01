Rickenbach Zwei Verletzte bei Kollision zweier Autos Auf der Menzikerstrasse in Rickenbach ist ein Auto beim linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die beiden Lenkerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt

Am Montag, 3. Januar, fuhr eine Autolenkerin kurz vor 17 Uhr vom Lindenplatz in Rickenbach herkommend auf die Menzikerstrasse und beabsichtigte anschliessend nach links in die Dorfstrasse abzubiegen. Dabei kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Autofahrerinnen wurden beim Zusammenstoss leicht verletzt.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei (Rickenbach, 3. Januar 2022)

Die Unfallautos waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 25’000 Franken. (zim)