Schwerpunkt Riesen Verluste hier, Rekord-Sommer da: So beeinflusst Corona den Tourismus in der Zentralschweiz Aufgrund der Pandemie verzeichnen manche Betriebe Verluste in schwindelerregender Höhe. Andere erlebten einen Rekord-Sommer.

Eine Besucherin des Campingplatzes Sempach geniesst mit ihrem Hund die Sonne. Bild: Dominik Wunderli

Mit dem Lockdown Mitte März ist dem Tourismus der Stecker gezogen worden. Die Coronapandemie hinterlässt tiefe Spuren. «Sowohl global betrachtet als auch aus schweizerischer Sicht ist der Tourismus besonders hart von der Krise betroffen. Für die Beherbergungsbranche erreichen die Verluste schwindelerregende Höhen», beurteilt Conrad Meier, Präsident Luzern Hotels, das laufende Jahr. «Für die Stadthotellerie kommt hinzu, dass der Geschäftstourismus mit Seminaren, Messen und Reisenden über weite Strecken des ersten Halbjahrs eingebrochen ist und sich nur langsam erholen dürfte.»

In Luzern übernachteten in diesem Jahr 63 Prozent weniger Gäste als im Vorjahr (siehe Box). In der Gesamtregion wurden 47 Prozent weniger Logiernächte gezählt. Die Zahlen präsentieren sich laut Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation Luzern Tourismus, je nach Region verschieden: «Generell verzeichnen Betriebe mit Fokus auf Gruppentourismus, Geschäftsseminare und Fernmärkte stärkere Rückgänge als solche, die auf Ferientourismus und den Heimmarkt inklusive Europa setzen.» So hätten einzelne Hotels der Region einen erfolgreicheren Sommer gehabt als 2019. Auch einzelne Bergbahnen hätten Rekordergebnisse erzielt.

Schweizer Gäste füllen die Lücke nicht Luzern/Pilatus (rgr) Das Ausbleiben der internationalen Gäste ist insbesondere für Luzern und am Pilatus einschneidend. «Die Fernmärkte Amerika und Asien verzeichneten enorme Rückgänge», teilt Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation Luzern Tourismus, auf Anfrage mit. Chinesen, Amerikaner und Koreaner fehlen. 99 Prozent weniger Logiernächte wurden im August 2020 nach China verkauft. Von 17 176 sank die Zahl der Übernachtungen auf 89. Waren es im August des Vorjahres 32 421 Amerikanern, übernachteten heuer nur 577 in Luzern – Minus 99 Prozent. Aus Korea logierten im August 40 Gäste in der Stadt, im Vorjahr waren es 5708 – minus 99 Prozent. Erfreulich sei, so Gerardi, dass im Sommer die Zahl der Gäste aus der Schweiz zugenommen habe: Im August waren es 40579. Das sind 45 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch aus Frankreich und Holland reisten 64 Prozent mehr Gäste an, aus Belgien 37 Prozent und aus Deutschland 4 Prozent. «Die Zunahmen aus Europa reichen dennoch bei weitem nicht aus, um die fehlenden Gäste aus den Fernmärkten zu kompensieren. Von Januar bis August verzeichnete Luzern bei Logiernächten ein Minus von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr», sagt Gerardi. Am Pilatus wurden Bahnen und Gastronomiebetriebe am 8. Juni wieder hochgefahren. Godi Koch, Direktor der Pilatusbahnen AG, blickt auf ein durchzogenes Jahr. «Der Juni war verhalten. Gegenüber dem Vorjahr lag die Zahl der Gäste bei minus 70 Prozent. Die Hotels auf Pilatus Kulm waren über den Sommer jedoch gut ausgelastet. Im Juli, August und September hatten wir aber immer noch 40 Prozent weniger Gäste als in anderen Jahren.» In den Vorjahren war die Hälfte der Gäste aus der Schweiz. Diese Zahl ist gestiegen, inklusive Übernachtungen. «Es haben sich viele Einheimische, auch aus der Zentralschweiz, eine Übernachtung auf 2132 Meter gegönnt.» Natürlich vermissen sie die ausländischen Reisenden trotzdem. «Sie fehlen uns, sie garantieren eine kalkulierbare Grundauslastung, auch im Winter und an Tagen mit schlechtem Wetter. Diese Lücke konnte von Schweizern nur zu einem kleinen Teil wettgemacht werden.»

Der Juli 2020 ist für Andermatt der beste Monat in der Geschichte

So erlebte Andermatt «allen Corona-Unkenrufen zum Trotz» einen erfolgreichen Sommer, wie Tourismusdirektor Thomas Christen mitteilt: «Im Bereich Hotelübernachtungen war der Juli der beste Monat in der Geschichte, der August war ebenso erfolgreich.» Die Ferienwohnungsvermietung hätten im Juli und im August im Vergleich mit 2019 um 20 Prozent zugenommen. «Der Tourismus lebt von einer guten Durchmischung. Die Ferienregion Andermatt wurde 2019 von 65 Prozent Gästen aus der Schweiz und 30 Prozent aus Europa besucht. 2020 dürften 85 Prozent Schweizer sein», schätzt er.

Auch in Sörenberg war der Sommer laut Tourismusdirektorin Carolina Rüegg top. «Wir durften viele Tagestouristen begrüssen, die ab Juni unsere Region besuchten. Im Juli verzeichneten wir bessere Zahlen als in anderen Jahren. Den Verlust aus den Vormonaten konnten wir aber nicht aufholen. Bis Ende August verloren wir bei Übernachtungen 13 Prozent.» Die Skisaison wurde im März abrupt beendet – das hat Sörenberg getroffen, denn die Gruppenunterkünfte sind Ende der Saison gut belegt.

Das Entlebuch wird von Luzernerinnen und Luzernern in seiner Vielfalt gerne unterschätzt. Bild: Pius Amrein

Doch es war eine spannende Saison, betont Rüegg. So habe man an Orten Wanderer angetroffen, wo sonst fast nur Einheimische unterwegs seien. «Es war interessant zu erfahren, dass etliche Luzerner nicht wussten, was das Entlebuch im Sommer zu bieten hat.» Und noch ein Aspekt war, trotz der mässigen Geschäfte der Hotels und Restaurants bis Ende Mai, positiv: «Zweitwohnungen waren ungewohnt stark belegt. Ich habe grosse Hoffnung, dass die Eindrücke nachhaltig sind und wir nächstes Jahr viele Touristen wieder sehen.» Sie denkt auch an Campinggäste, da Wohnmobile in einer «nie da gewesenen Anzahl» vor Ort waren. Die Bergbahnen richteten deshalb einen provisorischen Stellplatz bei der Bergbahnstation Platz ein, der im Winter bestehen bleibt. Ja, Camping boomt.

Die Prognose für 2021: «Das wird kein grandioses Jahr.»

Per Ende September verzeichnen die Campingplätze des TCS (Touring Club Schweiz) nämlich mit 722'302 Logiernächten einen Rekord. «Trotz kürzerer Saison ist das ein Plus von 21,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr», sagt Mediensprecherin Sarah Wahlen. Vor allem Schweizer entdeckten das Camping, 88 Prozent der Gäste waren Einheimische. Im Vorjahr machten sie nur 72 Prozent aus. «Wir hatten sehr viele neue Gäste, hauptsächlich aus der Schweiz. Und wir hatten eine super Auslastung», bestätigt Beat Herzog, der mit Ehefrau Eva den Camping Sempach leitet.

Andreas Iff aus Wyssachen reinigt auf dem Campingplatz Sempach seinen Wohnwagen.

Bild: Dominik Wunderli

Weniger gut lief es am Stanserhorn. «Der Juni war verhalten. Im Vergleich zu anderen Jahren hatten wir 35 bis 40 Prozent weniger Gäste», sagt Michael Lischer, Leiter Finanzen. Die ausländischen Gruppen, die einen Viertel ausmachen, sind praktisch weggeblieben. Entsprechend gross war der Umsatzrückgang des Shops auf dem Gipfel. «Da müssen wir durch. Wir können ein aussergewöhnliches Jahr durchstehen. Dank Kurzarbeit können wir alle Mitarbeiter weiter beschäftigen. Wir versuchen, die Saison so gut es geht abzuschliessen. So fährt die Bahn bis mindestens Ende November.» Seine Prognose fürs 2021: «Das wird kein grandioses Jahr, zumal wir kaum mit amerikanischen Gästen rechnen können. Umso härter wird der Kampf um Schweizer, aber da haben wir gute Karten. Es gibt viele Stanserhorn-Fans. Zudem akzeptieren wir neu das GA.»

Der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha.

Interessant ist es in Engelberg. «Wir befinden uns in einem Zwiespalt. Während viele Betriebe den besten Sommer ever erlebten, verzeichneten jene Grossbetriebe, die auf Gruppen setzen, enorme Verluste, weshalb die Gesamtbilanz negativ ist. Dafür sind viele Zweitwohnungen genutzt worden, es gab also weniger kalte Betten. Unter dem Strich sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen», sagt Andres Lietha, Direktor Engelberg Tourismus. Zuversichtlich blickt er auf die Skisaison, die am Wochenende begann. «Die Leute sind heiss, die wollen auf die Piste. Wir rechnen mit einer guten Wintersportsaison, die mit den definierten Schutzkonzepten ohne grosse Einschränkungen stattfinden wird.

«Corona kommt, Corona geht, aber die Rigi Bahnen bleiben», so der CEO der Rigibahnen. Bild: Pius Amrein

Und wie hat Corona die Rigi getroffen? «Corona kommt, Corona geht, aber die Rigi Bahnen bleiben. Unser Anspruch ist es, dass wir besser aus der Krise hervorgehen», beantwortet Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG, die Frage. Das Coronabudget, das man im Mai erstellt habe, sei übertroffen worden. «Es kam besser als gedacht, aber das Vorjahr konnten wir nicht halten. 2020 ist ein schwieriges Jahr, aber für 2021 sind wir zuversichtlich. Die Rigi Bahn feiert als älteste Bergbahn Europas ihr 150-Jahr-Jubiläum. Das ist eine riesige Chance.»