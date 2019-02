Rigi Kaltbad: Die neuen Besitzer der «Bergsonne» wollen Hotel ausbauen Das Hotel Restaurant Bergsonne auf Rigi Kaltbad hat neue Besitzer. Diese haben Grosses vor: Damit der Betrieb rentiert, wollen sie zwei Neubauten errichten und 40 weitere Gästezimmer anbieten. Martina Odermatt

Noch sind die Läden im Hotel Restaurant Bergsonne geschlossen. Ab April sollen neue Pächter in die Fussstapfen von Dorly und Willy Camps treten, die bis anhin in der Bergsonne gewirtet hatten. (Bild: Manuela Jans-Koch 26. Januar 2019)



Schneeschuhwanderer kämpfen sich den Berg hoch, Skifahrer warten am Lift auf ihren Bügel. Die roten Fensterläden des Hotels und Restaurants Bergsonne bringen etwas Farbe in das weisse Winterwunderland auf Rigi Kaltbad. An Silvester hatten Willy und Dorly Camps ihre Gäste das letzte Mal kulinarisch verwöhnt, ab April sind die neuen Besitzer der «Bergsonne» am Zug.



Hotel Bergsonne auf Rigi Kaltbad

Erworben haben es die deutschen Investoren Thomas Pfirrmann und Jörn Gatermann. Letzterer dürfte einigen Luzernern ein Begriff sein: Ihm gehörte das Hotel Fox an der Neustadtstrasse in Luzern, das vor einigen Wochen die Türen schloss.



Mit der «Bergsonne» sollen neue Zeiten kommen. Grobe Pläne, was sie mit dem Hotel machen, haben Pfirrmann und Gatermann bereits – sie wollen es als Direktionsbetrieb weiterführen. Dafür sei die «Bergsonne» aktuell jedoch mit rund 20 Gästezimmern noch zu klein. «Wir hoffen, in Rigi Kaltbad das bestehende Hotel Bergsonne noch um zwei bis drei Ergänzungsgebäude erweitern zu können», sagt Jörn Gatermann auf Anfrage. 30 bis 40 Zimmer sollen so noch hinzukommen.

Dabei soll der Schutz des Waldes und die «harmonische Einfügung» der Gebäude in den Berg und die Umwelt eine grosse Rolle spielen. «Auch ökologische Aspekte, wie die Gewinnung von Strom über eine Fotovoltaikanlage, der Betrieb eines Elektrofahrzeuges und die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien werden bei der Planung berücksichtigt», sagt Biologe Gatermann. Er und Pfirrmann, der als Umweltingenieur tätig ist, hätten sich immer wieder für die Natur engagiert und ökologische Ziele bei ihren Projekten verfolgt.



Umzonung für Neubauten nötig

Doch um die neuen Gebäude bauen zu dürfen, ist eine Umzonung in eine Hotel-Zone nötig. Aktuell liegt das Gebäude in der Ferienhaus-Zone. Gespräche mit Architekten, der Gemeinde Weggis und anderen Interessenvertretern hätten bereits stattgefunden. Vor April würden allerdings noch keine Pläne vorgelegt. Die Übergabe der «Bergsonne» durch Willy und Dorly Camps findet Ende März statt. «Wir wollen nicht, dass sie mit Fragen belagert werden.»



Bisher habe man nur positive Rückmeldungen zum Vorhaben erhalten, sagt Gatermann. Die Gemeinde sei bislang sehr zuvorkommend gewesen, was die Zusammenarbeit betreffe. Auch von den Rigi Bahnen habe man positive Signale empfangen. Umweltverbände hätten sich bis anhin nicht negativ zum Projekt geäussert. «Wenn man sich an die gesetzlichen Richtlinien hält, ist dies kein Problem.» Doch bekanntermassen wird das Wachstum auf der Rigi derzeit von Umweltverbänden und der Bevölkerung äusserst kritisch diskutiert.



Laut Jörn Gatermann sei durchaus Interesse vorhanden, die Übernachtungsplätze auf dem Berg zu erhöhen. Denn die Rigi Bahnen wollen in den kommenden Jahren mehr Leute auf den Berg befördern. Wir erinnern uns: Läuft alles nach Plan, verkehrt ab 2022 eine Gondelbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad. Diese soll die weniger effiziente Luftseilbahn ablösen.



Auch wenn die Pläne noch nicht ausgereift sind, eines steht fest: Die beiden Investoren sind auf der Suche nach neuen Pächtern für den Restaurantbetrieb. Die Suche verläuft bislang eher harzig. Pro Woche tröpfeln ein bis zwei Bewerbungen ins Postfach von Jörn Gatermann. «Es ist schwer, in die Fussstapfen von Dorly Camps zu treten. Als Gault-Millau-Köchin hat sie die Gäste kulinarisch verwöhnt. Sie war weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt für ihre Kochkünste», so Gatermann. Auch für die Zukunft wünsche man sich jemanden, der sich in der gehobenen Küche wohlfühle. Das sei jedoch nicht das erste Kriterium. Oberste Priorität sei momentan, das Restaurant möglichst nahtlos weiterführen zu können. «Wenn wir bis Ende März jemanden finden, wäre das ideal.»