Rock-Musical kommt ins Le Théâtre «Rock of Ages» heisst das neue Musical, das ab nächstem Winter im Le Théâtre zu sehen ist. Nach grossen Erfolgen in New York soll es nun in Emmen Schweizer Premiere feiern.

Nach dem Musical «Sister Act» im Jahr 2018 kommt vom 14. Dezember 2019 bis zum 26. Januar 2020 im Le Théâtre eine weitere Schweizer Premiere eines Broadway-Hits auf die Bühne: «Rock of Ages», ein Jukebox-Musical, das auf bekannten Rock-Songs der 1980er-Jahre basiert. Das Musical wurde in New York schon über 2300 Mal aufgeführt, wie das Le Théâtre mitteilt. Vor einiger Zeit entstand zudem eine Filmversion von «Rock of the Ages». In Emmen wird Silvio Wey die Regie führen. (sam)

Unter www.le-theatre.ch läuft der Vorverkauf.