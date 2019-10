Le Théâtre - Smash-Hitmusical "Rock of Ages" Viel Humor und Weltklasse-Rock mit der Schweizer Erstaufführung des Musicals Rock of Ages im Le Théâtre, Emmen.

Über 2300 Vorstellungen am Broadway. Jetzt kommt dieser Smash-Hit mit deutschen Dialogen ins Le Théâtre. Ein Pflichtprogramm für Geniesser des Grooves dieser Epoche.

Was ist ein echt cooler Rockstar? Diese Frage ist der Einstieg in diese Show, die in Genre, Intensität und Humor ihresgleichen sucht. Die «New York Times» feierte das Stück als «ernsthaft-verrücktes, absurd-unterhaltsames Arena-Rock-Musical». Die «Augsburger Allgemeine» schreibt über die deutsche Erstaufführung 2018: «Dieses Kick-Ass-Musical ist ein perfekt präsentiertes Rock-Animationsprogramm.»

Klar beinhaltet der Plot eine Liebesgeschichte, aber die musikalische Untermalung ist nicht genreüblich überzuckert. Mit irrem Tempo, viel Witz und Ironie werden am legendären Sunset Strip von Los Angeles Handlungsfäden gesponnen. Für grosse Stimmung sorgt die Live-Band mit 25 der legendärsten Rock-Hymnen wie «The Final Countdown», «Here I Go Again», «Waiting for a Girl Like You» und «I Wanna Know What Love Is». Hits von Whitsnake, Europe, Steve Perry, Poison, Bon Jovi, Pat Benatar, Twisted Sister und vielen mehr verwandeln Le Théâtre in ein Tollhaus. «Rock of Ages» bringt Weltklasse-Songs in die Zentralschweiz, interpretiert von internationalen Gesangs- und Tanzsolisten. Ein Musical der emotionsreichen Andacht an eine Zeit, die leider, oder – aus modischer Sicht — zum Glück untergegangen ist …

Weitere Vorstellungen ohne abopass- Rabatt vom 14. Dezember 2019 bis 19. Januar 2020 im Le Théâtre, Emmen.