«Rock of Ages» im Le Théâtre Emmen: «Zu freizügig» – und trotzdem ein Erfolg Le Théâtre zieht eine positive Bilanz zum Musical «Rock of Ages». Die zweite Schweizer Premiere in Emmen überrascht in mehrerer Hinsicht.

Das Musical «Rock of Ages» zog besonders viele junge Besucher ins Le Théâtre nach Emmen. Bilder: PD/Ingo Höhn

Am vergangenen Sonntag ging die Dernière des Musicals «Rock of Ages» im Le Théâtre in Emmen über die Bühne. Das Ende einer Produktion ist jeweils emotional, in diesem Fall war es besonders tränenreich, wie Andréas Härry, Co-Leiter Le Théâtre, auf Anfrage erzählt: «Eine Gruppe von Fans hat Leuchtstäbchen im Publikum verteilt, die bei der emotionalsten Liebesszene aufleuchteten.» Weil die beiden Hauptdarsteller, die auch im echten Leben ein Paar sind, sich wenige Tage zuvor verlobt hatten, seien in diesem Moment alle Dämme gebrochen.

Le Théâtre zieht zur vierten grossen Produktion am Standort Emmen eine positive Bilanz. «Wir haben im Vergleich mit den Produktionen der letzten fünf Jahre die positivsten Reaktionen registriert», sagt Härry. Erstmals sei es aber auch vorgekommen, so Härry weiter, dass einzelne Personen die Vorstellung in der Pause verlassen haben – «weil die dargestellte Erotik von ihnen als zu freizügig wahrgenommen wurde». So gab es viel nackte Haut zu sehen, und neben Striptease-Einlagen auch eine Sex-Szene in einer WC-Kabine.

Emmer Zuschauer haben Le Théâtre entdeckt

Zwar sind noch keine detaillierten Zuschauerzahlen bekannt, die Auslastung der Vorstellungen liege aber bei 80 Prozent, sagt Härry, «im selben Rahmen wie bei ‹Sister Act› vor einem Jahr». Innert dieses Jahres habe sich die Zuschauerzahl aus Emmen verdoppelt. «Anscheinend sind wir hier jetzt auch in den Köpfen der Bevölkerung angekommen», meint Härry.

Am meisten Zuschauer kommen aber nach wie vor aus der Stadt Luzern. Emmen ist auf Platz zwei, gefolgt von Kriens, Rothenburg, Zug, Hochdorf, Horw, Sarnen, Baar, Sursee und Stans. Zum Vergleich: Vor einem Jahr kamen noch am zweitmeisten Besucher aus Kriens, wo Le Théâtre bis 2017 ansässig war. Überdurchschnittlich beliebt ist das Musicalhaus in Nid- und Obwalden, aber auch im Kanton Zug. «Der durchschnittliche Gast reist 16 Kilometer zu uns.»

«Rock of Ages» war laut Andréas Härry auch anderweitig erfolgreich: «Es kamen markant mehr junge Leute unter 30.» Der durchschnittliche Musical-Besucher ist 46 Jahre alt –

«Junge anzusprechen, ist immer schwierig».

Während der Frauen-Anteil der Zuschauer in der Regel über 60 Prozent liege, sei das Geschlechterverhältnis bei «Rock of Ages» 50-50 gewesen. Härry: «Ich nehme an, das lag am Musikstil, was auch das Feedback der Männer vermuten lässt.» Es habe sich zudem gezeigt, dass die Verschiebung des Aufführungsstarts von Mitte November auf Mitte Dezember gelohnt habe: «Unsere stärksten Wochen waren im Januar.»

Finanziell sei die Bilanz positiv, sagt Härry, ohne Zahlen zu nennen. Nach dem Erfolg von «Sister Act» vor einem Jahr sei «Jesus Christ Superstar» im Frühling weniger gut gelaufen. «Mit ‹Rock of Ages› können wir nun wieder sehr zufrieden sein.» Klar sei, dass Le Théâtre weiter auf Feel-good-Stücke setze.

«Ritterschlag» mit Gloria-Estefan-Musical

Sich nun auf dem Erfolg ausruhen können die Musicalhaus-Betreiber nicht. Der Vorverkauf für die nächste Produktion «On Your Feet» läuft bereits. Für Andréas Härry ist es eine logische Konsequenz und gleichzeitig ein «Ritterschlag», dass Le Théâtre die Schweizer Premiere des noch jungen Musicals über das Leben der Sängerin Gloria Estefan ausrichten darf. «‹On Your Feet› läuft erst seit einem Jahr in Europa», sagt Härry. «Hätten wir nicht diese internationale Ausstrahlung erreicht, würden wir auch nicht den Zuschlag für ein solches Musical erhalten.» In Kriens, wo die Räumlichkeiten für Le Théâtre zu eng geworden waren, wäre das nicht möglich gewesen, ist er überzeugt.