Rocklegenden von Krokus gaben in Sursee für 3000 Fans vollgas 3000 treue Kunden von Otto's kamen in Sursee in den Genuss eines Konzerts der Rocker von Krokus. Die Solothurner haben bald ihren letzten Auftritt in der Schweiz, im Hallenstadion.

Krokus spielte in Sursee vor 3000 Zuschauern. (Bild: Robin Luis)

(jwe) Der Ansturm auf die 3000 Tickets für das zweitletzte Krokus-Konzert in der Schweiz war riesig. Über 80'000 Otto's Kunden nahmen im Vorfeld des Auftritts an der Verlosung teil. Die 3000 glücklichen Gewinner kamen am Samstagabend in Sursee dann in den Genuss der rockigen Töne der Solothurner Herren.

Mit dabei war auch Otto's-Inhaber und CEO Mark Ineichen. Er wird in einer Mitteilung so zitiert:

«Wir wollten unserer Kundschaft ein Highlight bieten. Wenn ich mir die Reaktionen des Publikums anschaue, besteht kein Zweifel, dass uns dies gelungen ist.»

Nach dem Auftritt in Sursee wird Krokus noch ein letztes Konzert in der Schweiz spielen: Am 7. Dezember treten Chris von Rohr und Co. zu ihrem Abschiedskonzert im Zürcher Hallenstadion auf. Danach verabschieden sich die Rockstars nach über 40 Jahren von der Schweizer Showbühne.

Für Mark Ineichen steht fest: «Dass die Band zuvor unser Festzelt zum Beben brachte, wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.»