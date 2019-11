«Rössli hü» in Root wird historisches Restaurant des Jahres 2020 Das neu eröffnete Restaurant Rössli hü darf sich im ersten Betriebsjahr über eine bedeutende Auszeichnung freuen. Es wurde zum historischen Restaurant 2020 erkoren.

Das «Rössli hü» in Root. (Bild: PD)

(zfo) Erst Anfang 2019 wurde es wiedereröffnet: das Restaurant Rössli hü in Root. Nun erhält das 1751 als stattlichen Blockbau erbaute Wirtshaus den Preis «Historisches Hotel/Restaurant des Jahres 2020». Die Träger des Preises sind Icomos, eine Unterorganisation der Unesco, die sich für Denkmalschutz einsetzt, die Hotellerie Suisse, Gastro Suisse und Schweiz Tourismus.

Das Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute Haus war damals die wichtigste Wirtschaft im Dorf, schreibt die Agentur Schatz in einer Mitteilung. 1994 wurde das Restaurant geschlossen und der drohende Abbruch sei nur knapp verhindert worden. 23 Jahre später nahm sich die Stiftung Abendrot der Renovation dieses geschichtsträchtigen Hauses an und beauftragte dafür das Luzerner Architekturbüro Lengacher Emmenegger AG.

Nicht nur baulich, auch betrieblich werde Modernes und Altbewährtes gekonnt miteinander in Verbindung gebracht. «Das zeigt sich auch an den Zubereitungsarten, die – ganz im Zeichen der Zeit – der Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit verpflichtet sind», so die Agentur in ihrer Mitteilung.

Regionale Produkte würden verarbeitet, wenn sie Saison haben, und mittels traditioneller Methoden konserviert: mit Salz, Zucker, Essig, Öl oder durch Einkochen, Dörren, Räuchern und Fermentieren.

Jury-Mitglied und Denkmalpfleger Moritz Flury-Rova erläutert in seiner Laudatio die Auszeichnung wie folgt: «Das Rössli hü ist die Geschichte der Rettung eines wertvollen Kulturobjektes. Es steht für eine vorbildliche, in gewissen Bereichen mutige Renovation eines geschichtsträchtigen Gasthauses, sowie für eine höchst stimmungsvolle Belebung mit einem auf das Haus abgestimmten Gastronomiekonzept. Geschichte und Moderne werden auf eine gute zeitgemässe Art und Weise verbunden.»