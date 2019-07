Roger Blättler wird Hergiswiler Feuerwehrkommandant Der 38-jährige Roger Blättler ist seit 20 Jahren Mitglied der Feuerwehr Hergiswil. Nun wurde er vom Gemeinderat zum Kommandanten gewählt.

Roger Blättler. (Bild: PD)

(pd/rub) Als Nachfolger des zurückgetretenen Feuerwehrkommandanten Christoph Blättler hat der Gemeinderat Roger Blättler (38) gewählt. Er ist seit 20 Jahren Mitglied der Feuerwehr Hergiswil und bisher Stellvertreter des Kommandanten. Der gelernte Maschinentechniker lebt mit seiner Familie in Hergiswil und arbeitet als Projektleiter in Sachseln. Wie die Gemeinde meldet, tritt Roger Blättler seine neue Aufgabe per 1. Januar 2020 an. Der Gemeinderat Hergiswil wünscht ihm in seiner neuen Position als Feuerwehrkommandant alles Gute.

Der langjährige Feuerwehrkommandant Christoph Blättler hat seine Demission per 31. Dezember 2019 eingereicht. Christoph Blättler war während 21 Jahren in der Feuerwehr Hergiswil nebenberuflich tätig, davon rund neun Jahre als Feuerwehrkommandant. Für seinen langjährigen Einsatz bedankt sich der Gemeinderat Hergiswil. An der Jahresschlussversammlung vom 16. November wird Christoph Blättler gebührend von der Feuerwehr verabschiedet.