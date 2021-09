Roggliswil Roger Scheidegger tritt vorzeitig als Gemeinderat zurück Roger Scheidegger hat seinen vorzeitigen Rücktritt als Gemeinderatsmitglied von Roggliswil bekannt gegeben. Die Demission ist hauptsächlich aus beruflichen Gründen erfolgt.

Roger Scheidegger. Bild: PD

Roger Scheidegger hat dem Roggliswiler Gemeinderat den Rücktritt als Gemeinderatsmitglied per 28. Februar 2022 mitgeteilt. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, habe sich bei Scheidegger die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und dem Amt als Gemeinderat zunehmend schwierig gestaltet.

Roger Scheidegger wurde per 1. September 2016 als Vertreter der FDP Roggliswil in den Gemeinderat Roggliswil gewählt. Während seiner fünfjährigen Amtstätigkeit habe sich Roger Scheidegger mit viel Engagement und Kompetenz zum Wohle der Gemeinde Roggliswil eingesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates Roggliswil für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 wurde auf den Sonntag, 13. Februar 2022, angeordnet. Wahlvorschläge sind bis spätestens am Montag, 27. Dezember 2021, 12 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Roggliswil einzureichen. Wird nur ein Kandidat oder eine Kandidatin vorgeschlagen, so ist dieser/diese, unter Vorbehalt der Wahlgenehmigung und allfälliger Beschwerden, in stiller Wahl gewählt und die Urnenwahl findet nicht statt. (zim)