Roggliswil SVP übernimmt Sitz von der FDP im Gemeinderat Marcel Beutler heisst der neue Gemeinderat von Roggliswil. Er folgt auf Roger Scheidegger.

Marcel Beutler. Bild: PD

Weil bis am Montagmittag, 27. Dezember keine weiteren Vorschläge eingegangen sind, ist Marcel Beutler in stiller Wahl zum Gemeinderat von Roggliswil gewählt worden. Der 34-jährige SVP-Politiker ist gelernter Automatiker und arbeitet als Leiter Operations bei der international tätigen Amsonic-Hamo Gruppe, die in der Pharma, Medizintechnik und Präzisionsindustrie tätig ist.

Beutler wird sein Amt per 1. März antreten. Er folgt auf Bauvorsteher Roger Scheidegger von der FDP, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Damit erobert die Volkspartei den Sitz der Freisinnigen. Der dreiköpfige Gemeinderat besteht des Weiteren aus den beiden parteilosen Mitgliedern Beat Steinmann (Präsident) und Brigitte Purtschert-Heller (Soziales).