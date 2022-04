Romoos Besser als budgetiert

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Romoos schliesst mit einem Plus von rund 153000 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 198000 Franken. Der «erfreulich bessere Rechnungsabschluss» habe mehrere Gründe, heisst es in einer Mitteilung. Grundsätzlich habe der Gemeinderat vorsichtig budgetiert. Zudem sei nicht klar gewesen, ob und wie sich die Coronapandemie in Romoos auswirken werde.