Root Die Bauarbeiten an der Ron zum Hochwasserschutz sind im Gange Im Abschnitt Bachmatte wird aktuell die Revitalisierung der Ron und der Hochwasserschutz realisiert. Die Bauarbeiten haben am Montagmorgen begonnen und erstrecken sich von der Brücke Neuhaltenring in Ebikon bis zur Mündung in die Reuss in Root.

Unwetter und Hochwasser in Root. (Bild: Patrick Huerlimann, Root, 25 Juli 2021)

Durch Hochwasser ist es in Root in den Jahren 2005 und 2007 zu grösseren Schäden gekommen. Weil die Ron grösstenteils in einem Betongerinne mit künstlichen und steilen Böschungsverbauungen sowie gewässerfremdem Uferbewuchs verläuft, kann sie ihre Funktion als wichtige ökologische Vernetzungsachse nicht wahrnehmen.

Im abschnitt Bachmatte startete daher am Montag die 1. Etappe der Bauarbeiten zum Hochwasserschutz und der Revitalisierung der Ron. In Fokus steht zuerst der Ausbau im Abschnitt Bachmatte bis Mündung Reuss, wie die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) am Montagmorgen mitteilte. Die Gefahrenkarte zeige, dass besonders im Siedlungsgebiet der Gemeinde Root ein Schutzdefizit bezüglich Hochwasser vorliege.

Kosten für den Kanton Luzern betragen 7,7 Millionen Franken

Die Arbeiten im gesamten Projektperimeter sind gemäss Vif notwendig, um den Hochwasserschutz und die ökologische Funktion des Gewässers zu verbessern.

Ökologisch stellt das Projekt laut Projektbeschrieb eine wesentliche Aufwertung gegenüber dem heutigen Zustand dar. Das Gewässerprofil wird verbreitert, wodurch eine vielfältige Gewässergestaltung mit einem variablen Niederwassergerinne, Flachuferbereichen, flachen Böschungen und lockerer Uferbestockung umgesetzt werden kann.

Die Bauarbeiten der 1. Etappe in der Gemeinde Root im Abschnitt Bachmatte bis Mündung Reuss dauern gemäss Vif voraussichtlich bis Ende April 2023. Jene des gesamten Projektperimeters von Neuhaltenring bis zur Mündung Reuss werden voraussichtlich bis Ende Februar 2025 beendet und kosten den Kanton Luzern gesamthaft nach Abzug der Beiträge des Bundes und Dritter voraussichtlich 7'755'000 Franken. (rgr)