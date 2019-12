Rotes Kreuz: Im Kanton Luzern wurde das 1000. Notrufgerät installiert Mittlerweile nutzen etwas mehr als 1000 Luzernerinnnen und Luzerner ein Notrufgerät des Roten Kreuzes.

(avd) Im Dezember wurde im Kanton Luzern das 1000. Notrufgerät des Roten Kreuzes installiert. Damit werden ab Jahresbeginn etwas mehr als 1000 Luzernerinnen und Luzerner eine «Sicherheit rund um die Uhr» geniessen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Organisation führt das Beispiel von Lydia Furrer an. Die 88-Jährige musste nach einem Sturz für zwei Monate in die Reha. Seither ist sie körperlich geschwächt und fühlt sich nicht mehr so sicher wie zuvor. Ihre beiden Söhne leben in der Nähe und werden umgehend alarmiert, wenn ihre Mutter den Notrufknopf betätigt und Hilfe benötigt. Zudem bleibt bei einem Notruf das Personal des Roten Kreuzes so lange am Apparat, bis Hilfe kommt. Weitere Infos unter www.srk-luzern.ch/notruf.