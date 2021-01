Rothenburg Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop – Polizei sucht Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg überfallen. Die beiden Personen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

(zim) Am Mittwoch, kurz vor 18.30 Uhr, betraten zwei unbekannte Personen einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg. Sie gingen auf die Angestellten zu und bedrohten diese mit einer Waffe, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach einem Dialog mit den Angestellten flüchteten die beiden schliesslich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Angestellten blieben körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock. Sie wurden vor Ort durch ein Team des Rettungsdienstes betreut.

Die Täterschaft, die schweizerdeutsch gesprochen haben soll, wird von der Polizei wie folgt beschrieben:.

Die mit einer Pistole bewaffnete Täterschaft. Bild: Luzerner Polizei

1. Unbekannte Täterschaft: 15 bis 20 Jahre alt, zirka. 150 cm gross, trug schwarze Maske, graue Handschuhe, einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose mit weissen Streifen und Turnschuhe der Marke Adidas. War bewaffnet mit einer dunklen Pistole.

Diese Täterschaft trägt einen auffäligen Kapuzenpullover. Bild: Luzerner Polizei

2. Unbekannte Täterschaft: 15 bis 20 Jahre alt, ca. 160 cm gross, trug dunkle Maske, graue Handschuhe, einen weiss/schwarzen Kapuzenpullover, eine helle Hose und dunkle Turnschuhe.

Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen, welche zu folgenden Fragen Angaben machen können:

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Shops gemacht?

Wer kann Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen?

Wer hat Feststellungen bei der Flucht der Täterschaft gemacht?

Personen, welche Hinweise zum Raub oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei, Telefonnummer 041 248 81 17, zu melden.