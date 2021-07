Kanton Luzern In Rothenburg ist es in einem Food-Truck zu einer Explosion gekommen – zwei Verletzte Bei einer Explosion in Rothenburg hat sich eine Person lebensbedrohlich verletzt, eine weitere erheblich. Die Unfallursache ist noch unklar.

In Rothenburg ist es am Donnerstagmittag um 12.15 Uhr an der Stationsstrasse in einem Imbisswagen zu einem Brand und einer Explosion gekommen. Die Luzerner Polizei bestätigt den Vorfall. Es ist noch unklar, ob der Brand die Explosion ausgelöst hat oder umgekehrt, sagt Mediensprecher Christian Bertschi.

Eine Person hat sich lebensbedrohlich verletzt, eine weitere erheblich. Die Person in Lebensgefahr wurde mit dem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht, die erheblich verletzte Person mit der Ambulanz.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Ursache der Explosion bzw. des Brands ist noch unklar. (lil/jwe)