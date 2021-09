Rothenburg Kanton baut neuen Kreisel auf der Bertiswilstrasse Bei der Einmündung der Eschenbachstrasse in die Bertiswilstrasse in Rothenburg wird ab dem 11. Oktober ein neuer Kreisel erstellt. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) des Kantons Luzern beginnt am 11. Oktober mit Vorbereitungsarbeiten für einen neuen Kreisel bei der Einmündung der Eschenbachstrasse in die Bertiswilstrasse in Rothenburg. Heute handelt es sich dabei um eine normale Kreuzung ohne Lichtsignal.

Screenshot: Google Streetview

Wie das Vif im «Rothenburg Info» schreibt, ist das Ziel des Kreisels, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und die Verkehrsqualität zu verbessern.

Der Kreisel wird einen Durchmesser von 32 Metern aufweisen und eine elliptische Form haben. Letzteres, damit die Linienbusse auf der Bertiswilstrasse einfacher um den Kreisel kommen. Im Rahmen der Bauarbeiten wird zudem die Bushaltestelle Eschenbachstrasse erneuert sowie die Stützmauer im Bereich Tannenfels zurückversetzt, weil die Sichtverhältnisse derzeit ungenügend sind.

Die Vorbereitungs- und Installationsarbeiten sowie der Rückbau der Scheune werden in den kommenden Herbstferien stattfinden. Die Bauarbeiten im Strassenbereich starten voraussichtlich Mitte November. Das Vif rechnet mit dem Abschluss der Arbeiten bis Ende 2022. Der Verkehr wird während des Baus teilweise einspurig geführt.

Für die Baumassnahmen hat der Luzerner Kantonsrat im April 2020 einen Sonderkredit von 2,65 Millionen Franken bewilligt.