Rothenburg und Malters Agglogemeinden kämpfen vermehrt mit Vandalismus und Littering Obszöne Malereien an den Wänden, eingeschlagene Scheiben, demolierte Schulhöfe: Solche Szenen wollen die Gemeinden Rothenburg und Malters künftig vermeiden.

In Rothenburg wurden zwischen 21. und 25. Mai 2021 an den Schulhäusern Hermolingen, Gerbematt und Lindau 35 Glasscheiben von Fenstern und Türen eingeschlagen. Der Schaden beträgt rund 50'000 Franken. Die Gemeinde reichte acht Anzeigen gegen Unbekannt ein. Die Polizei hat die Täter noch nicht gefasst, man stehe aber mitten in den Ermittlungen, teilt die Luzerner Polizei mit. Zeugen sind gebeten, sich zu melden.

Am Pfingstwochenende 2021 kam es zu einem Sachschaden von rund 50'000 Schweizer Franken. Bild: PD/Gemeinde Rothenburg

35 Scheiben von Türen und Fenstern wurden an den Schulhäusern Hermolingen, Gerbematt und Lindau eingeschlagen. Bild: PD/Gemeinde Rothenburg

In Rothenburg verstärkte die Polizei die Patrouillenrundgänge. Unterstützt wird sie von einem privaten Sicherheitsdienst, welcher im Auftrag der Gemeinde ein Auge auf das Littering in der Umgebung hat. Neben dem Zivilschutz wird auch aufsuchende Jugendarbeit geleistet, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Ob der Vandalismus nur von Jugendlichen begangen wurde, ist noch unklar.

Vom Gemeinderat wurde Ende Juni eine Arbeitsgruppe aufgestellt, welche der Gemeinde beratend zur Seite steht. Die Arbeitsgruppe erarbeitet mögliche mittel- und langfristige Präventionsmassnahmen. Ziel ist, solche Vorfälle wie an Pfingsten künftig zu verhindern. Mögliche Ansätze dabei sind unter anderem Prävention in der Schule, die Videoüberwachung der Liegenschaften sowie zeitlich beschränkte Betretungsverbote.

«Sachbeschädigung und Littering ist eine Problematik, der mit geeigneten Massnahmen entgegengewirkt werden muss»,

sagt Fredy Isler auf Anfrage. Er ist Ressortleiter für die zentralen Dienste und schon seit zehn Jahren in seinem Amt tätig. Während dieser Zeit habe er keinen so schlimmen Fall von Sachbeschädigung gesehen, wie an diesem Pfingstwochenende.

Angemalte Hauswand der Schule Lindau. Bild: PD/Gemeinde Rothenburg

Obwohl in den vergangenen Tagen seit Ferienbeginn kein Vandalismus mehr stattfand, sind die Zahlen höher als in den vergangenen zehn Jahren. Der Vandalismus sei wie eine Wellenbewegung, so Isler. Die momentane Abnahme sei vermutlich auf die neuen Vorkehrungen und auch auf die Ferienzeit zurückzuführen.

Auch Corona habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Sachbeschädigung, denkt Isler. «Einen direkten Zusammenhang zwischen dem zunehmenden Vandalismus und der Pandemie sehe ich nicht. Es ist eher eine gesellschaftliche Entwicklung.» Denn seit den Lockerungen könne man sich nun auch wieder drinnen treffen und müsse nicht auf Schulareale ausweichen.

«Mit geeigneten Massnahmen kann dem Vandalismus entgegengewirkt werden. Ob die Fälle weiterhin zunehmen oder gänzlich verschwinden, wird sich zeigen.»

Rothenburg steht in ihren Entscheidungen nicht alleine da, denn auch die Gemeinde Malters traf Massnahmen gegen den Vandalismus. Neben Dorfpatrouillen und Personenkontrollen wird auch eng mit einem Jugendarbeiter zusammengearbeitet. Dieser soll den Kontakt zu den Jugendlichen stärken und präventiv gegen Vandalismus vorgehen.

«Die Bereitstellung von Infrastrukturen für die Jugendlichen oder die Einführung des Projektes ‹Luegsch› zeigt positive Wirkung», schreibt die Gemeinde Malters.

Im Kanton Luzern kam es 2020 häufiger zu Sachbeschädigungen an öffentlichen Verkehrsmittel als im Vorjahr. Dies zeigt eine Statistik der Luzerner Kantonspolizei: