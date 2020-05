Rothenburg: Ungesicherte Ladung wird bei Auffahrkollision zum Geschoss – eine Person erheblich verletzt Auf der Autobahn A2 in Rothenburg ist ein Autolenker bei einem Auffahrunfall erheblich verletzt worden. Der Mann hatte im Auto ungesicherte Holzbretter transportiert, die durch die Wucht des Aufpralls durch das Fahrzeug geschleudert wurden.

(zim) Der Unfall ereignete in der Nacht auf Dienstag, 19. Mai, auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Nach dem Autobahnanschluss Rothenburg kam es um etwa 0.15 Uhr zu einer massiven Auffahrkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilte.

Die ungesicherten Holzbretter wurden in die Windschutzscheibe und in den Fahrersitz katapultiert. Bild: Luzerner Polizei, Rothenburg, 19. Mai 2020

Im Auto waren mehrere, ungesicherte Holzbretter und -latten geladen. Durch die Wucht der Kollision wurden diese laut Mitteilung in die Windschutzscheibe und in den Fahrersitz katapultiert. Der Fahrer wurde dadurch am Rücken und am Becken verletzt. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht.

Der Gesamtschaden dieses Verkehrsunfalls liegt laut Polizeiangaben bei rund 18'000 Franken.