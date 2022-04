Rotkreuz Smartes Pult löst starre Tabellen ab –Hochschule Luzern will Digitalisierung der Zentralschweiz fördern Tourismusströme lenken, Solarstrompotenziale erkennen, öffentliche Räume planen: Für solche Projekte bietet die Hochschule Luzern ab sofort ein neues Labor. Kantone, Gemeinden und Firmen aus der Zentralschweiz sollen so einen neuen Zugang zu Daten finden.

Im Smart Region Lab arbeitet die Hochschule Luzern zusammen mit externen Partnern an Lösungen zu komplexen Fragestellungen. Herzstück des Labors sind digitale, interaktive Datentische. PD/Ingo Höhn

Wer wissen will, wie viele Touristen 2020 auf den Pilatus gefahren sind, findet die Information im Jahresbericht der Bergbahnen. Schwieriger wird es für Tourismusfachleute, zusätzlich zu erfahren, wie häufig die Wanderer eine Wildruhezone missachtet haben. Oder darüber, wie hoch der Anteil der Gäste aus Zürich war, die im selben Jahr auch noch auf die Rigi oder ins Verkehrshaus gegangen sind. Hier kommt das sogenannte Smart Region Lab der Hochschule Luzern ins Spiel. Es kann in intelligentes Labor für die Zentralschweiz übersetzt werden und befindet sich im Departement Informatik in Rotkreuz – und irgendwie auch überall, aber dazu später mehr.

Das Labor ist am Montag in Betrieb gegangen und das Herzstück der Initiative Smart Region Zentralschweiz, mit der die Hochschule die innovative und nachhaltige Entwicklung der Region unterstützen will. Oder wie es Gesamtprojektleiterin Jacqueline Holzer an einer Medienorientierung sagte:

«Wir wollen die Zentralschweiz als smarte Region etablieren.»

Dabei gehe es weder um ein Arbeiten im stillen Kämmerlein, noch um das Festhalten an bisherigen Methoden, sondern ums gemeinsame Erarbeiten neuer Strategien mit vorhandenen oder neuen Daten. Kantone sollen so zum Beispiel viel besser als bisher erfahren, wo das Potenzial für neue Solaranlagen am grössten ist, Gemeinden können wiederum erkennen, wo zum Beispiel neue Begegnungsplätze geschaffen werden sollen. Und Firmen können etwa sehen, wie sie ihre Kunden besser abholen.

Arbeiten am Tisch oder übers Internet

Herzstück des Labors sind zwei grosse smarte Pulte und ein kleineres. Sie werden von der Hochschule Region Scopes genannt und bestehen unter anderem aus einem riesigen Tablet, auf dem Karten und Daten dargestellt und beliebig geändert werden können. Die Daten stammen aus verschiedenen Quellen oder werden neu erarbeitet. Das erlaubt auch das Darstellen von Szenarien. Je nach Thema und Teilnehmende können übers Internet live auch Personen zugeschaltet werden, die sich nicht in Rotkreuz befinden. Auch Virtual Reality, also das Erfahren von dreidimensionalen Räumen mittels einer speziellen Brille, oder Augmented Reality, das Verknüpfen realer und digitaler Inhalte, sind möglich. Darüber hinaus arbeitet die Hochschule Luzern mit dem City Science Lab Hamburg und mit dem Media Lab der renommierten technischen Hochschule MIT in Cambridge zusammen. Angeschlossen sind zudem kleinere Labore, etwa aus Andorra.

Hier wird Smart Region Zentralschweiz in einem Video vorgestellt. PD

Das Labor richtet sich an die sechs Zentralschweizer Trägerkantone der Hochschule, an Gemeinden, Gemeindeverbände und Unternehmen. Der Preis, den die Interessenten für ein Projekt bezahlen, richtet sich laut Holzer nach dem jeweiligen Aufwand, soll aber bezahlbar sein. «Viele Daten sind bereits vorhanden, zudem liefert die Hochschule den Raum sowie viel Women- und Men-Power.» Weil Personen verschiedener Hochschuldepartemente mitarbeiten und auch externe Partner einen Beitrag leisten, sei das Labor für die Hochschule selbst gut tragbar, sagt Holzer, ohne konkrete Zahlen zu nennen. «Der Mehrwert ist auf jeden Fall grösser.»

Touristenströme untersucht

Anwendungsbeispiele gibt es viele. Ulrike Sturm, Leiterin des Smart Region Labs, erklärt: «Wir untersuchen, wie sich globale Phänomene wie der Klimawandel, die Kreativwirtschaft oder die zunehmende Mobilität auf die Zentralschweiz auswirken.» Ein erstes Pilotprojekt widmet sich dem Tourismus. Untersucht worden ist, wie sich die Touristenströme 2019 und im Pandemiejahr 2020 in der Zentralschweiz entwickelt haben. Daten wurden unter anderem über eine spezielle App gesammelt, welche die Touristen freiwillig genutzt haben. Je nach aktivierter Ebene lassen sich auf dem grossen Touch-Screen die Besucherströme vergleichen: nach Jahr, benachbartem Touristenziel oder nach Herkunftsregion. So können laut Sturm Verbesserungen bei der Infrastruktur, beim Angebot oder in Form von politischen Entscheiden angezeigt werden.

Auf dem Tisch-Bildschirm lassen sich auch einzelne Scheiben platzieren, die fast transparent sind und etwa die Grösse von Espresso-Untertassen haben. Die vorgängige Programmierung durch die Hochschul-Experten vorausgesetzt, kann zum Beispiel eine Scheibe über Engelberg platziert werden, worauf in einem kleinen Fenster zusätzliche Informationen angezeigt werden. Ist das nicht alles Spielerei? Nein, antworten die Verantwortlichen vehement. Das Labor biete einen echten Mehrwert. Auch der Nutzen eines Smartphones sei am Anfang noch bezweifelt worden.